又有人氣卡通卡問市 上海銀小小兵卡搶攻萌經濟

2019-05-16 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



超夯動畫明星「小小兵」以調皮逗趣模樣征服大小朋友，上海商業儲蓄銀行攜手萬事達卡與環球影業共同推出「上海商銀小小兵萬事達卡」，持卡人全球環球影城消費最高可享10%現金回饋外，國內外消費有現金回饋，分期卡零利率分期數可達12期，業界最優。

上海商銀表示，小小兵卡是環球影業首次與台灣銀行業跨界合作，也是全台首張結合香味的3D信用卡。為滿足持卡人的多元消費需求，小小兵卡以套卡型式發行，包括小小兵Bello回饋卡及小小兵BeeDo分期卡，有超有感現金回饋及最優渥分期禮遇。

小小兵Bello回饋卡提供持卡人全球環球影城消費最高10%現金回饋外，針對國內消費不限通路一律1.234%的高現金回饋，一般海外消費的回饋比例，則為2.234%。

小小兵BeeDo分期卡則是單筆消費滿3000元自動分期零利率，是目前分期卡中零利率分期數最長、可達12期外，且同時能再享國內消費0.6%及海外消費1.5%的現金回饋。在不限制消費通路下，小小兵BeeDo分期卡是目前市場上，現金回饋比例最高比例的自動分期卡。

上海商業儲蓄銀行總經理陳善忠表示，活潑有趣的卡面加上高現金回饋及零利率自動分期，提供消費者最有感的消費回饋，可一次滿足持卡人多元消費需求。