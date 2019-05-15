同婚專法開展同志市場潛能 銀行挺同卡發行稱冠

2019-05-15 23:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



同婚專法拚三讀在即，挺同、反同力量對決吵翻天。儘管挺同方被認為是相對少數、居弱勢的一群，但市場潛力可期。有銀行就發行挺同的簽帳金融卡，不僅為該行設計卡片大賽票選冠軍，發卡量也在入選卡片中居冠。

王道銀行（2897）宣布第二屆卡簽帳金融卡（Debit Card）卡面設計大賽開跑，也揭露第一屆設計大賽卡片的發行量英雄榜。其中，首屆卡面設計票選冠軍卡片「彩虹卡」，也就是支持同志族群的卡片，同時也高居獲選設計卡片發行量之冠，並且根據王道銀分析，彩虹卡持卡人的凝聚力相當高，持卡主力則是40歲以下的年輕人。

王道銀表示，彩虹卡屬於公益認同卡類型，消費者持彩虹卡刷卡消費，王道銀就會提撥消費金額0.2%的回饋金，給予台灣同志諮詢熱線協會，此外，持卡人本人的刷卡現金回饋率仍有國內1.3%、國外2.1%的高水準，高回饋與設計理念認同度，促成卡片發行與使用熱度不褪。