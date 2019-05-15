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借錢買保單 被金管會盯上了

2019-05-15 20:20經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會盯上高財務槓桿方式招攬保單，金管會主委顧立雄下周找來保險業董、總，將當面告誡這些保險業高層，由上而下，導正業務員勸誘民眾借錢買保單等不當招攬行為。

根據金管會金檢發現，高財務槓桿方式招攬方式，主要有兩大類型，包括用房屋抵押貸款去買投資型保單，以及拿保單質借再去買投資型保單等。

金管會發現近來壽險公司有涉及利用高財務槓桿方式不當招攬，或不利消費者權益的情況，為防杜保險業銷售通路，利用房貸或保單貸款等方式不當招攬，將採取相關監理導正措施。

顧立雄下周三（22日）將與保險業負責人座談，也將導正壽險業利用高財務槓桿方式不當招攬問題，納入討論議題，希望藉此提醒保險業高層重視此問題，以有效導正。

金融業者表示，實務上確實會有業務員或理專，會教客戶跟銀行融資，去買很夯的連結目標到期債券基金的投資型保單，或拿房子抵押貸款借錢，再去買投資型保單投資。

由於現在銀行利率很低，業務員或理專可能會跟客戶說，只要投資的平均收益率高於銀行貸款利率，就可以賺到價差。

檢查局之前檢查時，就曾發現這些現象，顧立雄很重視消費者權益問題，金管會認為，勸誘客戶借錢買保單的行為，不太妥適，決定加強宣導，除了在銀行總經理會議上要求銀行注意外，下周與保險業負責人座談也納入議題。

知情官員表示，這種高財務槓桿方式買保單的招攬行為，可能發生在銀行保險通路，也可能發生在保險公司業務員，不論那種通路，除了不能勸誘外，保險公司核保也要把關。

保險公司在核保時就必須了解資金來源，要注意一下保戶投保的資金來源是不是融資來的，加以防堵。

保單保險金管會

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