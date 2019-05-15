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被處分卻沒收到公司通知 業務員狀告金管會下令禁止

2019-05-15 18:25經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

保險公司對業務員作出撤銷登錄處分，卻沒有通知業務員，就直接送件到壽險公會撤銷登錄，業務員一狀告到金管會，金管會下令要求業者，以後不論業務員是否離職，都要將處分通知送達業務員，以免影響業務員工作權益。

金管會最近針對保險公司辦理業務員懲處事宜發函指出，近來金管會在受理民眾陳情案件時，發現有保險公司辦理前業務員懲處事宜，未依規定先將處分通知送達離職業務員，導致離職業務員無從知悉受處分的依據及理由，並依規定進行申復等事後救濟。

金管會官員表示，根據保險業務員管理規則，業務員有不當招攬行為時，公司可視情節輕重，處以停止招攬處分，或撤銷登錄。

一旦被撤銷登錄，業務員三年內將不能再到任何一家保險公司或保經代公司任職，三年後必須重新參加資格考試，才能再度辦理登錄。

但依規定，保險公司作出處分時，必須將處分書通知送達業務員，業務員若不服可以在一個月內提出申復。

官員表示，主要是有業務員離職後，公司發現業務員在職時有不當招攬等違反規定情事，由於業務員已離職，保險公司未將處分書送給業務員，直接就送壽險公會撤銷登錄，副本給業務員。

業務員直接收到撤銷登錄的公文，也不知道到底做了什麼事，違反那一條規定，也喪失申復機會。

金管會認為，即使是離職業務員，保險公司決定作出撤銷登錄的處分時，一定要通知業務員，以利業務員行使申復等權利，而不是直接送公會撤銷登錄。

官員表示，撤銷登錄的公文內容，不會有處分內容的完整資料，不利業務員行使申復等權利。

為避免類似爭議案件發生，影響業務員工作權益，金管會要求所有保險公司，對於業務員（不論離職或在職），有違反保險業務員管理規則規定，受有處分者，行為時的所屬公司應確實規定，將處分通知送達業務員，讓業務員知悉受停止招攬行為或撤銷其業務員登錄處分的依據及理由。

保險金管會離職

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