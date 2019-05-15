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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

暑假出國買東西刷卡比一比 這張卡竟可享10%回饋！

2019-05-15 17:44經濟日報 記者林子桓╱即時報導

暑假即將到來，爸媽開始計畫暑假要帶孩子去哪玩，各銀行也瞄準這項商機，相繼推出海外高回饋神卡，上海商銀今（15）日更使出殺手鐧，推出全球環球影城10%回饋卡。

不過，若是不限通路消費的話，台新推出的FlyGo卡則為討論數居冠，綁定只要綁定 Richart 帳戶扣款，即可享海外消費 2.8% 現金回饋。

上海商銀今日推出的小小兵Bello回饋卡，祭出國內消費不限通路一率1.234%現金回饋，一般海外消費的回饋比例則為2.234%，甚至於全球環球影城消費的話，更能享10%現金回饋（最高500元），也就是說，爸媽帶小孩去環球玩的時候，刷這張卡，可以享九折優惠，若刷卡超過5,000元，回饋則降為2.234%，單月最高回饋3,234元。

除此之外，台新銀行FlyGo卡是現在討論最多的海外神卡，這張卡更推出限時限定，自去年年底至今年12月31日，持卡人於國內不限通路消費，刷FlyGo卡並綁定Richart帳戶扣款可享1.2%回饋、海外消費2.8%，國內外機票更享有5%回饋（含原權益最高2.8%）。

刷星展炫晶御璽卡，海外消費享2.5%、國內1.2%現金回饋；匯豐現金回饋御璽卡也可享國外2.22%、國內1.22%現金回饋，回饋金終身有效，輕鬆折抵帳單金額。

此外，分期付款消費已成趨勢，上海商銀今日除了推出現金回饋卡外，也推出市場上最優的自動分期卡，小小兵BeeDo分期卡，只要核卡後，消費滿3,000元即可自動享六期零利率回饋，若想要調整消費金額或是分期數，只需要在網站上點選即可修改，最高可享12期。

同時小小兵BeeDo分期卡能再享國內消費0.6%、海外消費1.5%的現金回饋。在不限制消費通路下，小小兵BeeDo分期卡是目前市場上，現金回饋比例最高比例的自動分期卡。

上海商銀總經理陳善忠表示，隨著信用卡的功能越來越多元，具有零利率、延長付款優勢的分期信用卡，以及具有返現功能的現金回饋卡，已成為市場信用卡主流雙雄，正在開始改變台灣持卡人的用卡行為。

上海商銀今日宣布，攜手萬事達卡與環球影業共同推出「上海商銀小小兵萬事達卡」，持卡...
上海商銀今日宣布，攜手萬事達卡與環球影業共同推出「上海商銀小小兵萬事達卡」，持卡到全球的環球影城消費，可享10%回饋金。記者林子桓／攝
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上海商銀信用卡

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