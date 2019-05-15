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新台幣終止連五貶 匯銀主管：只是休息 外資還在賣股票

2019-05-15 16:26經濟日報 記者陳美君╱即時報導

美中貿易談判衝擊減緩，新台幣匯率也終止連五貶，大型國銀匯銀主管認為「新台幣匯率升...
美中貿易談判衝擊減緩，新台幣匯率也終止連五貶，大型國銀匯銀主管認為「新台幣匯率升值只能說是先跌深反彈，不代表就此扭轉盤勢」。 聯合報系資料照
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美中貿易談判衝擊減緩，台股今（15）日止跌反彈，終場收在10,560.71點，上漲41.46點，新台幣匯率也終止連五貶，終場升值1.8分，收31.11元，台北外匯經紀公司成交量為8.97億美元。

台幣匯率終止連五貶後，是否代表匯率將落底反彈？大型國銀匯銀主管說，外資今日在匯市有買有賣，為兩頭操作、未見一致方向，但觀察外資今日仍大賣台股135.24億元，為連續第六天賣超，「新台幣匯率升值只能說是先跌深反彈，不代表就此扭轉盤勢」。

至於為何外資大賣台股，新台幣匯率卻呈微幅升值，匯銀主管說，因為外資賣股後不一定會馬上匯出，且外匯市場上的交易，未必都是股市的錢，有些是銀行先前建立了美元多頭部位，今天進行獲利了結，所以賣出美元，導致新台幣匯率升值。

在海外NDF市場上，今天也是相同情況，過去海外NDF操作為看貶新台幣，今天已經反向、看升新台幣。匯銀主管指出，短期內新台幣匯率將維持區間震盪行情，明、後天很可能會在31.05~31.2元區間波動。

「今天匯市的盤勢反應美元高檔震盪，接下來這幾天休息一下，醞釀下一次的動能，至於是往升值還是往貶值方向邁進，要看美中貿易談判結果，而談判結果會左右熱錢動向．進而影響台股表現，新台幣匯率也會隨之波動」，匯銀主管說。

新台幣台幣匯率台股

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