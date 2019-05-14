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智擎葉常菁公開徵求委託書 東洋指違法

2019-05-14 19:57經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

東洋今（14）日發出聲明稿表示，針對智擎生技總經理葉常菁近日透過網路YouTube及在CMoney網站上進行公開徵求委託書一事，此舉已明顯違反證交法中的公開發行公司使用委託書規則，並有偽造文書嫌疑，東洋公司特別籲請主管機關，應該予以調查，以維護廣大智擎股東權益。

依照公開發行公司出席股東會使用委託書規則第3條規定，徵求乃是指以公告、廣告、牌示、廣播、電傳視訊、信函、電話、發表會、說明會、拜訪、詢問等方式取得委託書藉以出席股東會之行為。」依據智擎公司於證基會公告之今年6月13日股東會委託書徵求人徵求資料彙總表冊，可查見智擎公司108年股東常會之徵求狀況，僅有台灣東洋藥品工業股份有限公司委任康和綜合證券股份有限公司（下稱康和證券）擔任徵求人，換言之，僅有徵求人康和證券得為委託書徵求行為。

由於葉常菁於這次智擎股東會董事改選中，並沒有向主管機關申報公開徵求委託書，但近日卻藉由網路傳播，希望股東支持她所提出的特定候選人，在CMoney網站上也可以清楚看出，請智擎股東將委託書郵寄給智擎公司葉常菁博士及經理吳兆升，而吳兆升目前是智擎行銷業務處長兼代理發言人，長期輔佐葉常菁，是葉常菁團隊重要成員之一，顯然吳兆升是幫葉常菁進行委託書公開徵求，並把委託書寄到智擎公司。此舉已涉及違反證交法，並建請主管機關金管會暨台灣集中保管結算所予以調查，並派員到智擎公司進行查核。

再者，依照法律規定，股東若無法親自出席股東會，要委託人代為出席，必須由股東親自在委託書左上角填寫代理出席者的名字，而葉常菁在網路上的做法，形同「空白委託」，有偽造文書嫌疑。因此東洋強調，為顧及智擎股東利益，籲請主管機關應對智擎公司出現的非法徵求委託書行為，予以監督與調查。

股東會智擎台灣東洋藥品工業

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