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不用跑銀行就可借到錢 金管會將開放這10項線上業務

2019-05-14 18:56經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會。 記者孫中英／攝影
金管會。 記者孫中英／攝影
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金管會今（14）日宣布擴大開放銀行線上業務範圍，新增10項業務項目，包括新戶就可以直接在線上辦貸款，不用跑銀行就可以借到錢。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，已請銀行公會配合修正相關安控自律規範，銀行公會預計6月底提理監事會討論，最快可望在第3季上路。

莊琇媛表示，為因應金融科技快速發展，在符合身分確認機制及安全控管措施下，將新增10項可以在線上申辦的業務項目。

存款業務新增開放三項，包括線上申請網跟銀行非約定轉帳功能、線上申請晶片金融卡非約定轉帳功能、線上申請約定「非同一統一編號」（非同一人）的約定轉入帳戶。

至於非約定轉帳額度，則依現有規定，例如ATM3萬元、網路銀行5萬元。

財富管理業務新增一項，客戶線上同意結構型商品業務的推介或終止推介。

授信業務新增六項，包括新戶線上成立貸款契約、線上取得企業戶同意查詢聯徵中心信用資料等。

由於線上個人信貸業務快速成長，到今年3月底，已有5,140億元，這次「新戶線上成立貸款契約」的開放，最受關注。

依規定，現在可以辦線上貸款的人，限於銀行既有存款戶、貸款戶、信用卡客戶，這次開放則是不限既有客戶，新戶也可以在線上申貸。

線上就可申請貸款，銀行會否過度衝線上貸款業務，尤其是對年輕人宣稱幾分鐘「馬上貸」？莊琇媛表示，銀行徵授信審核不能少，透過線上提供證件、財力證明等，金管會也會觀察授信品質變化。

她表示，線上個人信貸餘額5,000多億元，是從2015年開放至今才有到5,000億元，目前銀行整體授信品質還可以，未來對於線上核貸業務，可以考慮從一般授信中區分出來，觀察逾放比率等授信品質變化。

這波線上金融業務的擴大，主要也是因應未來純網銀的開放，對銀行來說，商機最大的應是授信業務部分，可替銀行帶進收入。

金管會信用卡

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