銀行線上服務大開放 信用卡戶可刷臉貸款

2019-05-14 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金融科技快速發展，銀行金融服務可更數位化以增進效率及便捷，金管會今天宣布，將在符合身分確認機制及安全控管措施下，開放十項銀行可辦理的線上業務，預計最快今年第三季上路。

其中，授信業務擬開放六項最多，包括新戶可線上貸款、信用卡戶貸款可刷臉認證身份等，讓民眾辦理金融業務更方便，也增加銀行商機。

金管會自一○四年起「打造數位化金融環境3.0」，已開放銀行既有客戶得於線上辦理存款、授信、信用卡、財富管理、共同行銷等多項服務。

各家銀行努力推展數位金融業務，金管會也將於今年七月底核發純網銀執照，銀行線上業務有擴大的需求，因此金管會參考銀行公會建議，開放十項銀行可辦理的線上業務。

此次開放的線上服務包括存款、財富管理及授信業務；存款部分開放可線上申請網銀及晶片金融卡非約定轉帳功能，以及可線上申請約定非本人的約定轉入帳戶；財富管理部分，開放可線上同意連動債等結構型商品的推介及終止推介。

授信業務部分開放六項最多，包括新戶可線上貸款、涉及保證人也可辦理線上個人貸款及增貸、可線上取得保證人同意查詢聯徵資料及成立保證契約、可線上取得企業戶同意查詢聯徵資料、信用卡戶貸款可採指紋、刷臉等生物特徵認證身份，及房貸戶為增貸，擔保物提供人可以自然人憑證等硬體憑證簽章的方式線上同意。

考量新增線上業務必須兼顧便利性及資訊安全，金管會表示，已請銀行公會配合修正相關安控自律規範，預計六月底完成，最快銀行業第三季可就可新增線上服務。

金管會表示，未來將在風險可控管、消費者權益受保障之前提下，持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務。