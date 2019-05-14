刷卡繳稅優惠多 各家銀行拚很大

2019-05-14 18:46 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



5月報稅季來臨，各家信用卡戶都推出繳稅優惠！有理財網站整理各家銀行優惠，其中如為國泰世華銀行用戶者，繳稅分期享6期0利率（不限最低分期金額）。另外，繳稅金額滿萬可抽萬元刷卡金，有些銀行繳稅還可用紅利點數折抵、抽機票與享現金回饋等優惠，民眾可善選個人優惠方案繳稅。

各家銀行幾乎都有免手續費的優惠，其中臺銀單筆稅額滿20000元可享6期0利率優惠，並可安裝「台灣行動支付」APP或臺銀隨身銀行APP的「行動信用卡」以QRCode掃碼方式繳納綜合所得稅成功者，可享單筆綜所稅不限金額享6期0利率，另外每戶可獲贈刷卡金100元。

若為國泰世華銀行用戶者，繳稅分期享6期0利率（不限制最低分期金額）。另外，繳稅金額滿萬可抽萬元刷卡金，繳稅金額每滿1萬元，可獲1次1萬元刷卡金抽獎機會，2萬即有2次以此類推，每個正卡持卡人現1次中獎機會，共抽出30名。

另外，聯邦銀行卡戶可將紅利100%折抵款金額，若刷聯邦萬事達卡繳綜所稅還可抽台北-大阪來回機票；而花旗銀行繳稅單筆滿888元可抽獎1次，刷越多抽獎機會越多。在報稅季來臨之際，民眾可利用不同方式進行繳稅，方便又可享優惠。

相關詳情可參考Money101網。

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