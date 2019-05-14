美中貿易大戰愈打愈兇 國內金融業曝險破10兆元

2019-05-14 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



美中貿易戰愈打愈兇，金管會今（14）日公布國內金融業在美國及大陸曝險金額，合計高達10.06兆元，金管會將密切關注美中貿易大戰對金融業影響及後續發展。

金管會表示，到今年3月底止，大陸曝險情況，銀行有1.75兆元，占淨值比率為51.2%，金額比去年底減少200多億元，主要是票、債券投資金額減少281億所致，至於授信、拆存則增加。

證券期貨業在大陸投資曝險部位則有135.39億元。壽險業大陸投資曝險2,575億元、產險47億元。三業合計在大陸曝險部位有2.025兆元。

至於金融業在美國市場曝險部位，銀行授信及投資部位有1.48兆元；證券及期貨業對美投資部位則有1,247.95億元。

規模最大的則是壽險業，在美國曝險部位壽險業有6兆4175億元、產險165億元。

三業別合計在美國的總曝險部位有8.038兆元，連同大陸曝險部位，合計則有10兆多元，金管會將密切關注後續對金融業可能影響。

對於美中貿易戰升高，對在大陸金融機構影響，金管會主委顧立雄上周在答覆立委質詢時也表示，目前國銀在大陸曝險金額占淨值比重已下降，銀行要關注投資產生的疑慮，嗅覺要比主管機關敏感才對，要隨時理解到可能的市場風險。

至於國內銀行、金控在大陸的租賃公司，對於逾放金額或逾放比率高的，金管會也都會要求提出報告。