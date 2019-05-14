新台幣匯率連五貶 匯銀主管：還沒貶完、恐下測31.5元

2019-05-14 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台幣與美金匯率配圖。聯合報系資料照片╱記者葉信菉攝影 分享 facebook 美中貿易戰持續延燒，台北股匯市今（14）日持續收黑。證交所資料顯示，外資今日賣超台股93.28億元，加權股價指數收盤下跌39.04點，收10,519.25點；在外匯市場上，熱錢持續匯出，新台幣匯率貶值4.6分，收31.128元，連五日貶值，為2017年2月以來，兩年三個月新低，台北外匯經紀公司成交量9.02億美元。

資深匯銀主管分析，從匯價迅速下探觀察，短期內新台幣匯率仍未「止瀉」、「還會繼續貶」，若31.2元技術價位守不住，很可能直接測試31.5元。

交易員分析，熱錢今日賣超台股仍有近百億元的水準，且賣超台股後未多做停留，隨即進場買進美元撤出，估計單日匯出金額仍有3、4億美元以上水準，而且就連投信業者也加入買匯行列，不過新台幣匯率貶至兩年三個月低點後，出口商也開始進場拋售美元變現，使新台幣匯率貶勢明顯縮減，終場貶值不到5分。

匯銀主管說，新台幣匯率貶勢何時停止的重要觀察指標，就是人民幣匯率何時持穩。

美股道瓊指數狂瀉逾600點，加上MSCI公布最新調整，台股在三大指數中皆遭調降，衝擊台股今（14）日早盤重挫近200點，不僅跌破年線關卡，最低一度殺至10,363點，但美國總統川普談話似有轉圜餘地，帶動低階買盤出籠，加權指數盤中跌幅大幅收窄，終場下跌39.04點，守住10,500點及年線關卡。