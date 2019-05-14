網公認最強效5大存錢術！這些「理財神器」讓小資族變老司機

2019-05-14 15:20 聯合新聞網 文／網路溫度計



分享 facebook

理財有術，自然有感致富！

在這個薪資凍漲、每月基本工資23,100元的年代，不少小資族為開創美好未來，提早迎接無憂無慮的退休生活，總有一套屬於自己的理財秘方，好讓小錢變大錢、房車接著來、享受人生又能不瘦荷包！

究竟透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有錢老司機都如何省錢致富的呢？其中又有哪些存錢神器最受財神爺青睞？趕緊來看看！

分享 facebook

小資族存錢五大絕

1.銀行APP一指輕鬆理財

自從地球上出現智慧型手機，APP便逐漸成為人們生活不可或缺的便利工具，尤其各家銀行的專屬APP尤其顯著，不僅將你所有想得到的臨櫃、ATM功能，好比帳戶交易查詢、轉帳、換匯等，通通搬進手機裡；針對信用卡卡友推出的兌換紅利點數、各種支付（掃碼付、感應付）等服務，也深受網友喜愛。

如此融入你我生活、致力達到理財生活化的管理收支、投資方式，普及後自然成為時下儲蓄達人心中第一存錢神器啦！

2.開源節流、積少成多！存錢還是記帳最踏實

想開源節流，最重要的是搞清楚流水帳，才不會錢花到哪去都不知道。因此，不少人喜歡用土法煉鋼的記帳方式，觀察自己荷包是怎麼胖瘦的。

不過咱們必須得說，如果你用得是手寫記帳，那不僅會手很酸，一旦發票、收據或記憶消失，有些「藍色小朋友」就不知去向啦！

3.想搖身一變成富豪？就從搜集折價券開始

雖說省錢方法百百種，但最有感的莫過於折價券、優惠券這種了，畢竟買東西沒有每天在過年的，優惠這檔事自然也不是天天有！

因此任何商品折價券一定要領好領滿，把原來不近人情的價格打折打到骨折，如此一來才對得起自己的血汗錢，距離富豪人生又更進一步！

4.理財我最行！儲蓄險、定存或外幣引網友熱議

很多網友表示，理財第一步必須從了解「儲蓄」的方法開始，此時「儲蓄險」和「定存」便成為大家討論的熱門話題。

不過，這兩者其實沒有誰好誰壞，關鍵還是在符合你的經濟能力、花費習慣與目的。但無論選擇哪種理財方式，切記都要審慎評估自己的風險承受度，再進行短期或長期的理財規劃。

5.團結力量大！團購開心又能省荷包

愛網購的人都知道，折運費是多幸福的事啊！可偏偏想湊免運就得買到一定數量，還好團結力量大，只要你徹底發揮「樓上揪樓下、厝邊拉隔壁、阿公牽阿嬤、爸爸甲媽媽、兄姐帶弟妹」的好康道相報精神，號召夥伴一起來團購，不僅大家感情變更好，手牽手同進退成為「好野人」，還能魚與熊掌同時兼得，在個人慾望與荷包之間取得平衡。

財神爺最愛五大銀行APP

怎麼樣～看完理財高手五大省錢秘訣，相信大家又離人生勝利組更近一步啦！不過工欲善其事，必先利其器，存錢光用對方法還不夠，必須得挖掘老司機「握在手裡」的獨門秘密才行！

因此咱們今日要再運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，針對市面百百種銀行APP進行深入調查，看看哪一款最深得網友心，能讓你的人生好還要更好！Here We Go～

分享 facebook

1.台新Richart數位銀行 APP

觀察網友留言，咱們不難發現，小資江湖人稱最能幫年輕人存到錢的銀行「台新Richart APP」，本次能奪下冠軍寶座絕非浪得虛名，因為它有三大理財神好用功能：

＃理財94要簡單、快速又透明

打開台新Richart APP，就能讓帳戶、信用卡消費和投資漲幅概況一目瞭然，同時透過簡單操作，一指輕鬆記帳，看看錢都跑去哪，讓你再也不用一天到晚跑銀行，抽號牌苦等臨櫃服務，何樂而不為呢？

更令人開心的是，上述利息台新Richart APP還天天算給你看，錢生錢的繁榮景象，實在讓人光看就心花開，完全符合年輕上班族和小資族的需求啊！

怪不得台新Richart APP這回從網路聲量到APP評價都高得驚人，成為網友公認的理財神隊友！

分享 facebook

＃買外幣、把握優惠就這麽簡單

承上述所言，很多人不知道什麼時機換匯最划算，因此激推台新Richart APP買外幣，因為透過它買就像找好朋友買一樣，會主動幫你標示好匯率近期低點，並於市場價格優於目標匯率時，不定期發送破盤搶匯通知，以掌握優惠換匯價的機會。

此外，台新Richart APP的外幣活存與定存，也備受網友推崇，因為其門檻超級低，最低50美元就能起息，絕不排擠小資金，讓有心理財的人開創更多錢滾錢的契機！

分享 facebook

＃存錢原來這麼快

透過台新Richart APP，符合專案條件不僅能獲得最高1%的臺幣活儲利率，配合網友瘋推的神卡，如Richart 悠遊Debit卡（綠狗卡）、@GoGo信用卡（黑狗卡）和FlyGo（飛狗卡），還可享有高消費回饋呢！

而且你完全不用擔心忘了去登錄回饋活動，或填有的沒的申請表，因為這些回饋會通通直接存入你戶頭，讓人一邊開心消費、一邊快樂存錢！

分享 facebook

台新銀行「三神卡」人氣特色

@GoGo信用卡(黑狗卡)：使用黑狗卡購物，不僅國內一般消費最高可享1.5%現金回饋，指定數位通路消費，最高還有3.5%現金回饋喲！

FlyGo信用卡（飛狗卡）：這是一張讓你出國說走就走，超適合「空中飛人」的信用卡，因為其海外消費最高可享2.8%回饋；國內消費最高可享1.2%回饋，而且金額全部無上限哦！

Richart 悠遊Debit卡（綠狗卡）：再來這張具備悠遊卡功能的綠狗卡，小資族錢包沒放就落伍啦！因為它到今年底前（2019/12/31），針對還沒有台新信用卡的朋友，只要是前10萬名成功使用「自動加值」對象，推出加值金額10%的回饋，每月最高NT$100元，活動期間總回饋NT$500元唷！

★信用卡權益與限制及綠狗卡優惠，更多細節歡迎自行到官網看活動辦法。

謹慎理財 信用至上 差別循環信用利率：

一般消費及預借現金為 6.75% ~ 15%，依電腦評等而定。

循環利率之基準日為 104 年 09 月 01 日預借現金手續費：預借現金金額 *3%，不足 NT$100 以 NT$100 計算

3.國泰世華銀行KOKO APP

緊接著，位居網友最愛銀行APP第三名的國泰世華銀行，其所推出的KOKO APP只要綁定KOKO信用卡，2019/12/31前，國內外一般消費就能加碼享有1.2%現金回饋，每月歸戶上限150元，同時紅利點數每滿20元就累積1點喲！（消費超出回饋上限的金額仍有紅利點數計算喲～）

另外國泰世華銀行KOKO APP還有為人津津樂道之處，即每月50次跨行轉帳、跨行提款通通不用錢，完全深植小資網購族的心啊！

分享 facebook

5.玉山銀行行動APP

說到玉山銀行行動APP，很多投資族就會嘴角上揚，因為其真的「可靠如山」，不只是帳戶控管的好幫手，即時訊息推播還能告訴你基金停利損、外匯到價、帳戶金額異動等消息。

此外使用玉山銀行行動APP，無論基金申購或查詢或外幣買賣交易，都能一指輕鬆搞定。更重要的是，轉帳時完全免插卡，網銀簡訊密碼就能輕鬆轉，感覺手機就是ATM，而且你各種疑難雜症，智能文字客服都能即時為你提供金融諮詢服務唷！

分享 facebook

6.中國信託銀行Home Bank APP

根據中國信託銀行日前公開的資料顯示，其2018年第二季推出的中信Home Bank APP客戶滿意度高達94%，顯見理財便利程度首屈一指，解決用戶生活上各種省錢痛處，堪稱存錢專家，好比生活繳費功能，透過中信Home Bank APP快狠準，幫小資上班族省下非常多貴如金錢的時間。

另外，中信Home Bank APP還像一名好管家，也有提供個人化的提醒功能，就算跨平台也能進行通知喲！

分享 facebook

7.王道銀行O-Bank APP

全台第一間原生銀行王道銀行，其推出的O-Bank APP跟小資族精神簡直不謀而和，因為只要你是新用戶，即可或好禮二選一，包括為期3個月的2.5%台幣高利活儲（限10萬元內），讓你存好存滿10萬再拿625元利息；或限時累積刷卡滿5000元，直接領388元現金回饋。

另外王道銀行O-Bank APP還有機器人理財投資組合（活動至2020/01/02），而且有1000元就能加入，申購手續費、信託管理費、平台使用費也通通0元，也就是說，跟傳統銀行相比，你投資10萬元，最高可省6300元手續費，484超佛心的呀？

分享 facebook

謹慎理財 信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為 6.75% ~ 15%，依電腦評等而定。

循環利率之基準日為 104 年 09 月 01 日預借現金手續費：預借現金金額 *3%，不足 NT$100 以 NT$100 計算

承作外幣如涉及幣別轉換可能有匯兌損失，申請人應審慎考量評估，自行決定是否承作。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月02日至2019年04月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『銀行APP、網路銀行、行動銀行、數位銀行』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次結果為DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（keypo.tw）， 以關鍵字進行語意情緒判斷，並結合「網友討論聲量」與「iOS、Android兩大系統App星級評比」（記錄時間4月1日）， 以各佔百分之五十的比例做出排名。

本欄分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

想看更多精彩分析報導嗎？全在本文裡►《小資族必收錄5大存錢術！這些「理財神器」最受財神爺青睞》

更多精采報導請上►►►

DailyView網路溫度計官網

DailyView網路溫度計粉絲團