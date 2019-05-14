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玉山銀ATM進駐家樂福 領外幣也OK

2019-05-14 14:01經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

民營銀行ATM版圖布局從超商延伸至量販店，玉山銀行與台灣量販門市據點最多的家樂福合作，在全台125間家樂福分店皆裝設玉山銀行ATM；而且不只提領新台幣，連美元、日圓等外幣現鈔也能提領。

近年來顧客消費型態改變，注重購物時的便利性，消費場景更趨多元。實體賣場進行跨產業合作，提供消費者囊括休閒、購物、餐飲甚至是金融等豐富的附加功能。

今年5月起，全國每一家家樂福量販店及market便利購都有玉山銀行ATM進駐，提供消費者更便利的金融服務，也讓玉山ATM涵蓋顧客多元生活圈，包括醫療院所、大專院校、大型百活商場、公務機關、美妝及生活量販店等，滿足各類消費者的需求 。

歡慶ATM上線，即日起至5月31日止，至雙北市家樂福使用玉山ATM交易並列印明細表，隨附家樂福折價券。

因應國人近年出國旅遊需求提升，玉山銀行也與家樂福合作，於分店內裝設外幣ATM，為全國首家將外幣ATM進駐量販店的民營銀行。服務的據點包括家樂福桂林店、經國店、文心店、愛河店、成功店，其中桂林店與經國店更提供24小時營業服務，讓消費者於店內除了購買旅行用品外，直接就可在家樂福的玉山銀行外幣ATM提領外幣現鈔，提供出國旅遊一站式的便利服務。

玉山銀行表示，為了讓更多顧客享受便捷的金融服務，長期致力於全通路策略規劃、虛實通路整合。結合行動銀行App跟ATM，顧客至ATM提款不用攜帶實體卡片，手機就是提款卡；還有廣受歡迎的「App外幣到價通知」，讓顧客即時掌握最佳匯率進場時機。

玉山銀行全國所有分行據點均配置外幣ATM，提供美元及日圓現鈔提領服務，顧客可不受銀行營業時間限制，旅行前至玉山銀行外幣ATM提領即可出發。

玉山銀行ATM進駐家樂福量販店，提供跟水電一樣便利的金融服務。圖／玉山銀行提供
玉山銀行ATM進駐家樂福量販店，提供跟水電一樣便利的金融服務。圖／玉山銀行提供
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玉山銀行ATM家樂福

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