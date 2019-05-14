一銀永珍分行落實社會責任 送物資關懷當地學童

2019-05-14 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



第一銀行積極落實企業社會責任，自2010年起號召國內逾萬名志工全台走透透，探視弱勢孩童、老人等，隨著海外據點持續拓展，第一銀行志工服務隊也走出台灣、前進世界，於5月8日至9日二度前往寮國永珍，舉辦「一銀送暖，跨國傳愛 」公益活動。

第一銀行志工深入寮國永珍偏鄉地區，前往當地特殊教育學校Vientiane Capital Special Education School及偏鄉小學Banhay、Phonhaikham，提供援助，捐贈牙刷、牙膏、肥皂、營養口糧及保久乳等實用民生物資，同時宣導潔牙、洗手等基本衛教知識，並準備近500組來自台灣的文具組合包，深受寮國當地小朋友喜愛。

第一銀行亦安排拼貼藝術「蝶谷巴特環保袋」與當地弱勢孩童一起DIY體驗手作樂趣，孩子們獨立製作出專屬自己獨一無二的作品，為他們留下藝術與環保兼具的紀念禮物。

第一銀行永珍分行成立於2015年，以外幣存款、進出口貿易融資、匯兌、外幣貸款等業務為主，致力於提供寮國華人企業及當地客戶各項服務，在追求經營績效的同時，不忘回饋當地社會。

此次受惠的Vientiane Capital Special Education School特殊教育學校約130人，偏鄉小學Banhay及Phonhaikham全校逾300多位學童。