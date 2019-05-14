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《孔雀王》與日本密教：激怒佛門聖地的「神漫畫」

報稅必知！不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

新台幣開盤 升值3.7分

2019-05-14 09:15經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（14）日早盤以31.045元兌1美元，升值3.7分開出。

受到中美貿易報復行動影響，新台幣昨日跌破31元整數關卡，終場以31.082元兌1美元，貶值1.24角作收，儘管昨天美股大跌617點，今早台股開盤亦重挫，但新台幣以升值態勢開出。

新台幣台股

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