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睽違近七個月 新台幣匯率貶破31元大關

2019-05-13 16:22經濟日報 記者陳美君╱即時報導

美中貿易衝突加劇，熱錢加速落跑，台北股匯市上演許久未見的雙殺行情。台股今（13）日收盤重挫154.7點，收在10,558.29點，匯市也爆量重貶，新台幣匯率貶破31元整數大關，收31.082元，為七個月低點，貶值1.24角，台北外匯經紀公司成交量為11.06億美元。

熱錢抽腿撤離，市場避險風氣急速升溫，匯銀主管指出，熱錢早盤就已開始撤出，上午11點海外NDF定盤價時，新台幣匯率正式貶破31元，午後匯市交易量明顯擴增，新台幣匯率愈貶愈深，尾盤貶值金額超過1角，台北外匯經紀公司成交量也突破11億美元，若加計元太外匯，今日可望爆出16億美元以上的巨量。

匯銀主管表示，上午11點為海外NDF的定價時間，有些特定人士會集中火力、在這個時段「作價」，得到更好的匯價，很可能是新台幣匯率在11點貶破31元大關的主要原因。

另一方面，若外資大舉撤出，央行也可能放手，讓匯價貶破此一技術關卡，目的是墊高外資匯出成本、減緩外資匯出量。

「如果匯價從30.8元貶到31元，外資匯出時就會損失2角的匯差」，匯銀主管說。

根據證交所統計，外資及陸資今日賣超40.72億元，但今日外資匯出潮恐怕不只有這些金額，還有前幾日賣超台股的金額，才會使新台幣貶勢擴大。

匯銀主管指出，美中貿易衝突使新興市場貨幣走勢全盤皆墨，除新台幣外，人民幣匯率也重傷，繼在岸人民幣兌美元即期匯率上周累計大幅下挫1.1%，幅創近十個月以來最大周跌幅後，人民幣持續走弱。

據悉，在岸人民幣兌美元匯率今日開低走低逾300個基點，失守6.84關口。離岸人民幣兌美元15時過後更數度跌破6.9關口，創去年12月底以來新低，日內重貶逾550個基點。

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