旅日注意！新台幣貶值逾1角 換日圓變更貴了

2019-05-13 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



美中貿易談判卡關，衝擊全球股匯市，今天外匯市場亞幣競貶，新台幣對美元盤中貶破31元，一度觸31.08元，重貶1.22角，也使得日圓兌新台幣換匯價觸及0.2866元，創近四個月新高價。

受到美中貿易戰不確定因素影響，亞幣對美元走軟，韓元兌美元今天從1180價位，貶至目前的1187.5韓元附近，唯獨日圓在109.7附近震盪整理，離岸人民幣則貶至6.89價位。

今天臺灣銀行日圓現鈔賣出價，盤中來到新台幣0.2866元換1日圓，為今年1月18日以來新高價。若與近期換匯低點4月17日的0.2788元相較，現在換新台幣5萬元，只能換到17萬4,459日圓。

但若4月17日換匯，可換得17萬9,340日圓；相差不到一個月，換到的日圓少了4,881日圓，相當於新台幣1,399元。

對於避險貨幣日圓是否續強？元大S&P日圓ETF研究團隊表示，關鍵仍在於市場對中美貿易戰的預期心理，因日圓具有避險功能，只要市場仍有不確定因素，都將形成推升日圓匯價的動能，中美貿易戰衝擊全球股市，尤其在國際金融市場具有指標意義的美股，近來更是震盪不斷，都很可能持續推高日圓匯率。

除了日圓以外的非美貨幣，多與美元呈反向走；近來人民幣匯率在中美貿易衝擊下走貶，亞幣多少連帶受影響，且亞洲新興國家多為出口導向，未來很可能受競貶壓力影響，預期亞幣短線偏向弱勢盤整機率較高。