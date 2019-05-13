臺灣企銀 前四月每股稅前盈餘0.53元

2019-05-13 15:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



臺灣企銀公告2019年4月自結合併盈餘，4月合併自結稅前淨利8億1,941萬8,000元，稅後淨利6億8,638萬4,000元。

今年1月至4月合併累計自結稅前淨利33億9,159萬9,000元，稅後淨利28億6,121萬1,000元。每股稅前盈餘0.53元，每股稅後盈餘0.45元，每股淨值13.87元。

臺灣企銀表示，公司2019年1月至4月個體之累計自結稅前淨利較去年同期成長20.44%。