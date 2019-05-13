存股族熱愛的合庫金今法說 首季稅後純益40.61億元
合庫金控今（13）日下午舉行第1季線上法人說明會，￼合庫金指出，金控2019年第1季稅後純益為40.61億元，較去年同期成長5.67%，稅後淨值報酬率7.5%，稅後資產報酬率0.46%，每股稅後盈餘0.31元。
其中，核心子公司合庫銀行2019年第1季稅後純益35.78億元，較去年同期成長5.39%，主要是本期利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期增加。
合庫銀行利息淨收益及手續費淨收益穩定成長，分別較去年同期成長率為1.03%及1.40%。
￼合庫銀業務穩健成長，存款及放款量持續穩定成長，市占率居國內領先地位。
合庫銀行2019年第1季放款餘額較去年同期成長2.49%，主要來自於OBU及海外單位與中小企業放款，分別較去年同期成長22.90%及4.22%。
另外，銀行資產品質穩健，逾期放款比率0.35%，覆蓋率為357.27%。
在海外拓展部分，2019年規劃增設柬埔寨堆谷支行及寮國永珍分行，已於2月獲金管會核准申設。
合庫金今日股價收在19.95元，下跌0.05元，去年配發現金股利0.75元，股票股利0.3元，合計每股配發1.05元，現金股息殖利率為3.76%。
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