存股族熱愛的合庫金今法說 首季稅後純益40.61億元

2019-05-13 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



合庫金控今（13）日下午舉行第1季線上法人說明會，￼合庫金指出，金控2019年第1季稅後純益為40.61億元，較去年同期成長5.67%，稅後淨值報酬率7.5%，稅後資產報酬率0.46%，每股稅後盈餘0.31元。

其中，核心子公司合庫銀行2019年第1季稅後純益35.78億元，較去年同期成長5.39%，主要是本期利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期增加。

合庫銀行利息淨收益及手續費淨收益穩定成長，分別較去年同期成長率為1.03%及1.40%。

￼合庫銀業務穩健成長，存款及放款量持續穩定成長，市占率居國內領先地位。

合庫銀行2019年第1季放款餘額較去年同期成長2.49%，主要來自於OBU及海外單位與中小企業放款，分別較去年同期成長22.90%及4.22%。

另外，銀行資產品質穩健，逾期放款比率0.35%，覆蓋率為357.27%。

在海外拓展部分，2019年規劃增設柬埔寨堆谷支行及寮國永珍分行，已於2月獲金管會核准申設。