新台幣匯率觸及31元 匯銀主管：特定人士「作價」

2019-05-13 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



美中貿易爭議煙硝味濃，衝擊台北金融市場走勢，受到外資匯出影響，新台幣匯率今（13）日上午一度觸及31元整數，最多貶值4.2分。匯銀主管解析，上午11點向來是海外NDF的定價時間點，今天很有可能是有特定人士「拱高」、集體作價的結果，11點過後匯率一度重返「30」字頭，並在30.96~31元區間震盪。

央行資料顯示，若今日收盤貶破31元大關，將為近七個月來的新低。

美國對中國加徵關稅效應擴大，台北股匯市雙雙重挫，台股早盤在10,600點區間震盪，盤中大跌百點，最低來到10,598點，跌破季線，失守10,600點，新台幣匯率上午11點觸及31元整數後，隨後重返「30」字頭，由於匯價已經貶至近七個月新低，是否引發出口商拋匯潮，是新台幣匯率今日能否站穩「31」字頭的關鍵。

匯銀主管表示，上午11點為海外NDF的定價時間，有些特定人士會集中火力、在這個時段「作價」，得到更好的匯價，很可能是11點觸及31元大關的主要原因。

另一方面，若外資大舉撤出，央行也可能會放手，讓匯價貶破此一技術關卡，目的是墊高外資匯出成本、減緩外資匯出量。

「如果匯價從30.8元貶到31元，外資匯出時就會損失2角的匯差」，匯銀主管說。

所謂無本金交割遠期外匯（NDF），是遠期外匯的一種，交易方式為，遠匯合約到期時，交易雙方不須交割本金，而只就合約的議定匯率，與到期時的即期匯率之間的差額進行清算，除避險功能外，也具有濃厚的投機性質，合約上的清算匯率，是以台北外匯經紀公司早盤11點整的交易價為準。

舉例而言，假設一家壽險業3個月後對美元有需求（買美元匯出投資），但又擔心到時新台幣匯率走貶，需支付更多新台幣購買美元，此時可與銀行簽定3個月後到期的預購美元無本金交割的遠期外匯交易，議定價格為30.8元，3個月後到期時，新台幣匯率貶值到31元，屆時每1美元就可以賺到新台幣2角的匯差利益。