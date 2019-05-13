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股利該採合併或分開計稅 掌握4要點

2019-05-13 10:37經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

富邦證券。 圖／聯合報系資料照片
富邦證券。 圖／聯合報系資料照片
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台股上巿公司平均殖利率逾4%，很多股民推崇存股收息，富邦證券提醒，高配息雖然吸引人，但對公司財務結構及所處的產業趨勢也要保持敏感度，適時汰弱留強，才不至於賺了股利賠了股價；此外，107年起股利課稅方式已不同，今年報稅可要留意。

富邦證券專家團隊陳秋蘭協理表示，個人居住者股東，自107年起獲配股利，報稅方式可就合併計稅或分開計稅二方式中擇優適用；採合併計稅者，適用累計稅率，另按股利所得之8.5%計算可抵減稅額，每一申報戶以8萬元為限，用以抵減其應納稅額。

陳秋蘭說，這裡有二個要點，一是總所得能減除免稅額、扣除額及基本生活費差額等項，因此股利適用的稅率可能低至0%，也可能高至40%，差異極大；二是以限額8萬元倒除8.5%得出94萬1,171元，為股利能享有可抵減稅額的額度。當一申報戶股利所得達94萬1,171元時，乘以8.5%後的數字於四捨五入後為8萬元，意思是在此金額內，每一塊錢的股利都會帶來8.5%的可抵減稅額，超過的股利所得則無法帶來更多的可抵減稅額。

採分開計稅者，股利所得按28%的固定稅率分開計稅，再與其他各類所得計算之應納稅額合併報繳，這裡也有二個要點，一是採分開計稅者未能享受股利乘上8.5%的可抵減稅額；二是以股利總數乘以固定稅率，非以減除免稅額及扣除額之餘額來計算，這些減項只能用於其他類別所得合併計算時的減項，若該戶其他類別的所得額不足減除免稅額及扣除額，也就浪費了。

富邦證券提醒，稅率20%以下者採合併計稅較有利，那高稅率的家庭呢？適用稅率為30%者的股利若皆享有8.5%的可抵減稅額，或部分股利在累進稅率計算時課在較低稅率，也是合併計稅有利。

稅率為40%者乍看之下似乎該採分開計稅，但除了累進稅率的利益，另外在現行夫妻報稅的方式，除了合併總所得計算稅額外，還可以就一方薪資或所得來分開計稅，再與他方所得計稅結果合併報繳，所得可以拆分成二組來計算，未必雙方都是40%的稅率。

以家戶總所得或總股利的數字來判斷未必精準，不同的所得類別或數字會影響判斷的結果，但現在報稅軟體相當正確且便捷，系統會判讀出最有利的申報方式，投資人不必擔心。

股利減稅
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