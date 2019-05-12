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危機是轉機？國泰金、富邦金股民暴增一成

2019-05-12 21:57經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

今年金融股熱門議題少不了壽險獲利大縮水，在主管機關關切下，不少壽險甚至決議不發股利，不過股民可能把危機當轉機，逆市場搶進；統計今年國泰金（2882）、富邦金股民數逆增，較去年底均成長超過一成以上。

根據集保戶股權分散資料，國泰金截止最新一周（5月3日），股民數有36.5萬人，持有張數1,256萬張。去年底時，國泰金股民僅32萬，換算短短約半年增加3.8萬人，增幅達11.7%。

富邦金今年股民也大增，目前有21.5萬名股東，合計持有1,023萬張。去年底，持有富邦金的股民還不及20萬，只有19.2萬人，迄今增加約2.3萬人，也是類股排行前茅，換算增幅逾12%。

另外，同樣是壽險主體的新光金，今年股價雖也發揮有限，但股民一樣成長到30.7萬，較去年底的29萬，增加1.6萬人，增幅5.7%。相較下，漲幅較大的銀行股如中信金、合庫金、玉山金、兆豐金等，股民雖也成長，不過增幅均不及5%。

值得注意是，若進一步觀察股東結構，國泰金持有千張以上的大股東呈緩步下滑，從去年底的668人，降至604人，500-1,000張及更少張數的股東則增加。

富邦金、新光金也是千張以上的大股東，分由506人、917人，降至487人、894人，成長皆以大股東外的股東加碼為主。

股市示意圖。報系資料照
股市示意圖。報系資料照
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國泰金富邦金股東
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