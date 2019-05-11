權證投資 三名家教你賺

2019-05-11 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ／台北報導



經濟日報第九屆「權民搶百萬」活動的重頭大戲─「權證講座」，第四場將於5月25日回師台北舉行，將邀請財經名人賴憲政、知名分析師郭哲榮、權證達人藍偉誠等，與現場投資人分享投資訣竅，歡迎投資人報名參加。報名網址：https://money.udn.com/warrantbrand/。

「權民搶百萬」自去年9月活動正式啟動以來，受到市場高度矚目。其中相關活動的階段重頭戲「權證講座」，繼台北、台中、高雄場後，最後一場講座訂於5月25日下午2時、於台北集思交通部國際會議中心三樓國際會議廳（台北市中正區杭州南路一段24號）舉行。

講座當日，將邀請財經名人賴憲政、知名分析師郭哲榮、權證達人藍偉誠等，與現場投資人分享包括「權證操作策略：無風休起浪，有風才出航」、「川普的喜怒哀樂：對台股下半年的影響」、及「權證操作策略：知己知彼百戰百勝」等三大議題，讓投資人瞭解最新投資趨勢。

賴憲政為知名電視節目主持人與財經名人，在投資領域經驗豐富，他擅長各種金融商品投資，更具有化繁為簡的功力，在他詼諧幽默的說明下，投資人將對權證投資有更深一層的認識。

郭哲榮曾為經濟日報台股擂台賽季冠軍得主，2018年第2季，他曾創下單季投報率高達95%的驚人賽事紀錄，他將深入剖析全球政經局勢對台股的影響；藍偉誠為市場知名的權證達人，在他實戰經驗的分享下，現場來賓必能收穫滿滿。

只要報名台北場權證講座，並搶答Q&A的權證投資人（有獎徵答活動），便可獲得價值1,000元的統一超商（7-11）禮券，總計共15名幸運得主，歡迎投資人踴躍參與。

有關經濟日報相關的權證活動，投資人除可參閱官網外（同報名網址），也可透過手機或手持式裝置掃描QR Code掌握相關訊息。