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2年定存單 得標利率降

2019-05-11 01:41經濟日報 記者陳美君╱台北報導

銀行頭寸四溢，急覓資金去化管道，中央銀行昨（10）日標售2年期定存單，金融機構爭相搶購，400億元籌碼，大舉吸引1,481.5億元資金進場投標，投標倍數維持高標3.7倍，得標利率則落於0.561%，為近一年半新低。

央行資料顯示，2年期定存單標售利率連四降，昨日得標利率0.561%，較4月下跌1.6個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）；央行定存單標售利率每況愈下，顯示國內金融市場資金充裕，銀行寧可犧牲一些利率，也要搶得籌碼在手。

銀行主管分析，儘管5月進入繳稅季節，但目前市場資金水位仍高，很可能要到稅款入庫後，市場資金情勢才會變得緊一些。

也有券商主管認為，5年期公債殖利率跌破0.6%大關，昨日收在0.589%，相較於5年期公債，2年期定存單利率0.561%，「算是很不錯的水準」，才會吸引眾多銀行進場搶購。

交易員表示，根據往年經驗，繳稅季節市場資金通常會變得緊俏，但目前為止金融市場尚未出現此一現象，估計市場的資金需求，很可能會延遲至5月下旬才湧現。

央行發行定存單是為了沖銷市場多餘資金。5月以來，央行定存單到期2兆6,639億元，發行金額為2兆7,516億元，在此期間淨增加877億元，等於是從市場上多抽走了877億元的游資，截至昨日為止，央行定存單餘額為7兆7,894億元。

國內錢多多，央行一周前標售364天期定存單，同樣成為銀行搶手貨，得標利率跌至0.505%，為半年新低，並較前次標售下跌0.5個基本點。

另外，美中新一輪談判已啟動，中方雖釋放誠意，卻也表達不得不提出反制措施，市場訊息交雜，有利債市走多，5年期公債殖利率續跌至0.589%，下滑0.34個基本點，維持兩年七個月低點，成交量為1.5億元。

定存央行
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