中租擴版圖 將插旗印尼

2019-05-11 01:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



中租控股預估最快本月底敲定切入印尼市場計畫，與印尼當地企業集團合資成立印尼租賃公司，加上印尼後，中租控股在東協十國即進駐過半，有利打造東協成第三具獲利引擎。

另外，中租控股也有望在柬埔寨展開房貸相關的業務，消金業務跨入新里程碑。

中租控股高層指出，與印尼合資方洽談已經進入最後階段，可望在5月底敲定，原則上中租在東協市場主要都是採取與當地企業集團合資的模式發展，以借力使力，加速站穩當地市場。

包括泰國、馬來西亞、柬埔寨，中租在當地都有拿到租賃以外可做消金業務、各類貸款業務的牌照，柬埔寨牌照如財務公司，連房貸都可以做。

對於柬埔寨熱炒的房地產市場，中租將審慎評估介入模式，並考量本身的資金狀況，可能在商品設計上要避免以短支長，不會完全複製銀行業的房貸商品。

據了解，中租控股內部的消費金融單位，對於在柬國可以開展房貸業務相當期待，但因租賃業資金多屬中短期，可以承作不動產擔保放款，但是否如一般台灣金融業房貸授信契約天期長達一、二十年以上，還要評估。

不過，東協市場如泰國的房貸平均不到10年期，柬國房市還要再研究評估。

中租控股目前在東協十國中，已陸續進駐越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等五國市場，業務上除了租賃業務外，在泰國、馬來西亞與柬埔寨三國也多角化跨入消費金融、財務公司領域，印尼也是東協國家中較大的經濟體與消費市場，因此中租積極鎖定印尼洽商合作，最近有關鍵進展，可望本月底敲定，力拚年底開業。