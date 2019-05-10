網銀、App、ATM當機 中信銀行致歉

2019-05-10 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行今（10）日晚間發布聲明指出，經初步調查，今晚近7時整，疑似因IBM主機系統壅塞，造成該行網路銀行、中信Home Bank APP、ATM出現短暫無法交易狀況，相關壅塞情形約半小時內排除，目前已恢復正常使用。

中信銀行表示，針對此事造成客戶之不便，該行深感歉意。