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摘1片賺5元 1對母子靠荔枝椿象卵片2天賺2萬多元

網銀、App、ATM當機 中信銀行致歉

2019-05-10 22:08經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託商業銀行今（10）日晚間發布聲明指出，經初步調查，今晚近7時整，疑似因IBM主機系統壅塞，造成該行網路銀行、中信Home Bank APP、ATM出現短暫無法交易狀況，相關壅塞情形約半小時內排除，目前已恢復正常使用。

中信銀行表示，針對此事造成客戶之不便，該行深感歉意。

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