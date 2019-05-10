南山境界系統舊版難重啟遭擱置 工會怨金管會遭綁架

2019-05-10 20:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



南山人壽經營團隊與工會代表，今（10）日再度赴金管會保險局協商，由保險局局長施瓊華主持，南山人壽公司方面由代理總經理范文偉、境界成就系統主任暨前總經理許妙靜與法務、財會（收費管理）客服、稽核、資訊等相關部門人員也都出席，南山人壽公司表示，要重啟舊系統難度高也難確認成效，只好「擱置」，工會表達難以接受，雖願尊重金管會主委顧立雄提出6月底期限前改善系統，不排除同步發動到行政院向蘇貞昌陳情大型活動。

南山人壽公司今日在協商會中說明舊系統重新啟動，除了要花超過一年（444天）以上的時間外，因為停用了8個多月，無法確定重新上傳資料之後，是否可以達到預期的效果。意即恢復舊系統有一定困難度。

但工會對於50年資料舊換新只要二周，新導入舊卻要花444天表達無法接受，同時至今重覆扣款的問題還在4月底依然出現錯誤，錯帳問題沒有改善，公司也無法在會議當下保證未來不會出問題，金管會表達會再次容忍至6月底完成。

據了解，南山人壽承諾保險局在6月底前，需完成15萬件停效保單的實際情況及完成復效，還有降低異常率，並且同時透過40名的品保小組與系統抽樣覆核，還會調支舊系統的偵錯系統與新系統的偵錯系統同步運作。此外，預定在10月底前還會增加硬體伺服器等設備提高效能。

至於工會認為，南山人壽從去年10月以來保證不再出錯的承諾連連跳票，甚至找不出問題，金管會依舊給與機會，認為「南山境界新系統拿客戶權益豪賭 ，金管會無奈被綁架」，讓工會搖頭。