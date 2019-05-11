七上市櫃 赴東京辦法說

2019-05-11 00:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北報導



前進日本引資，櫃買中心邀請上市櫃公司15日前往東京舉辦投資說明會，同行公司包括二家上市、五家上櫃公司，以半導體產業為主力，達五家之多，希望以台灣科技優勢吸引海外大型機構投資人對台股的興趣，這也是繼去年12月後，櫃買第二度協助企業赴東京引資。

這次由櫃買中心與元富證券及日本岡三證券合作舉辦，受邀企業包括穩懋、力旺、譜瑞-KY、環球晶、金可-KY等上櫃公司，及瑞昱 、元富證母公司新光金等上市公司。