立委爆料多出6萬張保單出問題 南山人壽堅持僅15萬張

2019-05-10 13:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



南山人壽的「境界成就」系統，上線以來因系統不穩，造成15萬保單停效。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

南山人壽耗資百億的新 IT 整合保戶資料「境界成就」系統，上線以來因系統不穩 ，造成15萬保單停效，昨（9）日立法委員江永昌在財委會質詢時表示，接獲爆料指出 ，還有6萬張保單因信用卡扣款繳保費錯誤問題；對此，南山人壽今日表示，目前從系統看到受影響的保單就是約15萬張。

南山人壽表示，經比較舊系統時期，同樣區間保單狀態為停效或自動墊繳的保單約11萬張，因此推估，新系統上線後，15萬張停效或自動墊繳的保單，有部分是因為保戶選擇不再繳費，並非全為新系統所致。

備受質疑的是南山人壽新系統出問題，造成15萬張保單停效或墊繳保費，南山人壽近期發表格要求業務員去確認客戶繼續繳費的意願，但最後卻是要業務員「簽名」，形成業務員代客戶申請復效的疑慮。

南山人壽表示，為了簡化作業，現在的做法是會請業務員與保護聯繫，確認保戶願意繼續繳保費，則會再由通訊處主動聯繫保戶，辦理保單復效作業，現在「什麼都不用簽了」。

目前金管會保險局每周都與南山保持密切的聯繫，要求逐周改善，今日下午南山將前往保險局報告新系統改善方案，針對金管會要求南山人壽評估舊、新系統並行，同時要盡速讓新系統穩定運行。

據了解，南山內部認為不可行，因為新系統上線的這七個半月，陸續有新保單進來，但舊系統裡面並沒有這些新保單資料。