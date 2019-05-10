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三高險 5特定傷病全額給付

2019-05-10 14:34聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

除了媽媽的保險要顧好，男性通常在家扮演家中經濟與精神的支柱，為了心愛的家人，在外默默努力打拚，承受許多影響身體的健康風險，如不幸倒下，將對家庭成員的生活產生重大影響，目前有保險公司針對預防三高推出三高險，讓家庭經濟支柱保障更齊全。

根據衛福部最新全民健康保險醫療統計，國人前十大醫療費用中，前三名為腎臟病糖尿病高血壓，占所有疾病費用約21.2%，若再加上與「三高」關係緊密的心臟血管疾病，醫療費用占比又更高。

三高症狀主要好發於男性且具有年輕化的趨勢，做為一家之主更應事先規畫好保障，以免一人倒全家倒而造成醫療財務負擔。

新安東京海上產險專為預防三高量身設計「三高心安保健康保險」，從35至60歲的保戶皆可投保，保障最長到65歲，保障內容除針對三高患者常見的五項特定傷病，提供一次全額給付的特定傷病保險金，因疾病或意外導致的住院醫療、住院手術的醫療需求，只要符合保單條款約定，均提供醫療保險金。

以40歲男性為例，以承保範圍包含特定傷病保險金50萬元，住院醫療保險金每日1000元，出院療養金每日500元，住院手術醫療保險金1萬元為例，首年年繳保費8047元，若住院60日，可領取住院醫療保險金6萬元，假使同時接受住院手術，還可領到住院手術醫療保險金1萬元，出院後還可領取出院療養保險金3萬元。若被保險人於契約有效期間內，經初次診斷確定罹患特定傷病時，則可領取特定傷病保險金50萬元。

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