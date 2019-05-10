玉山銀行For Mothers音樂會 用歌聲感恩母親

2019-05-10 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



玉山合唱團用美妙的音樂與歌聲表達最深的感謝，祝福母親們平安快樂、永遠幸福。圖／玉山銀行提供 分享 facebook

5月是康乃馨花開，洋溢母親節感恩的溫馨時節，為表達對全天下母親的祝福與感謝，玉山銀行近期分別在花蓮與嘉義舉辦「For Mothers∼獻給母親的音樂會」，邀請玉山人的母親與顧客徜徉在悠揚樂音中，共度充滿真善美的幸福時光。

音樂會由玉山合唱團擔綱演出，花蓮場邀請太平國小合唱團與東華爵士樂團、嘉義場邀請大同國小合唱團與嘉義市交響樂團共同表演，現場氣氛溫馨感人，用歌聲及音樂感謝母愛的慈暉。

玉山合唱團由一群熱愛音樂的玉山主管同仁所組成，是唯一四度榮登國家音樂廳演出的金融業合唱團。本次音樂會安排的都是膾炙人口的歌曲，曲目涵蓋國語、台語、日語、英語四種語言，唱出對母親的愛，祝福母親平安與健康。

一系列獻給母親的歌曲包括「祈禱」、「回鄉的我」、「感恩的心」、「 祝你幸福」，以及將鄧雨賢老師作品四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花所改編的「四月望雨」組曲。

還有迪士尼動畫獅子王中經典歌曲「Can you feel the love tonight」，其中玉山銀行「行動讓愛更靠近」溫馨短片的主題曲「旭日東昇」，是特別由玉山金控總經理黃男州親自作詞。

玉山銀行表示，母親是推動搖籃的手，是一輩子最溫暖的依靠，玉山以「知福、惜緣、感恩」的企業文化，在這個感恩的時節，希望透過真摯的歌聲與音樂的共鳴，表達對母親的感謝。