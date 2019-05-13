長期投資該怎麼配置？ 專家教你簡單看懂債券特性，掌握收益機會

2019-05-13 00:00 文／ 聯博投信 提供



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歷經2018年的波動後，隨著近期聯準會宣布暫緩升息、中美貿易戰緩解、以及企業營收優於預期，投資人信心回穩，年初以來固定收益資產幾乎全面反彈，信用資產表現更是亮眼。而高收益債的強勁表現是否為能持續下去？成為許多投資人所關注的議題。

事實上，若能掌握債券的特性，便會了解今年的反彈有跡可循。回顧過去，高收益債券*在2008年與2015年也曾震盪走低，但隔年都出現相對強勁的反彈表現。這是因為高收益債的長期總報酬主要來自票息收益，而非價格變動，只要發債機構不違約，無論熊市或牛市，票息都能持續挹注總報酬。

因此，當高收益債因價格下跌出現負報酬時，多半能在一年內收復失土。以彭博巴克萊全球高收益債券指數(美元避險)為例，其從未連續兩年出現年度負報酬，這也是為什麼高收益債券適合作為長期投資的核心部位之一。

除了債券本身的優勢外，目前轉趨寬鬆的貨幣政策、溫和的通膨環境、以及低於長期平均的違約率，都有助於支撐高收益債後市。此外，聯博固定收益共同主管暨信用債券投資總監葛尚‧狄斯坦費(Gershon Distenfeld)也指出，史上最長的信用循環即將接近尾聲，美國債券的殖利率曲線不斷平滑化，這通常代表接下來經濟成長將放緩，而相對較能持續提供收益的高收益債券將可望有表現空間。

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但也正因為全球經濟浮現放緩的跡象，且現階段仍有諸多雜音，包含中美貿易戰、英國脫歐、中國成長趨緩及其他地緣政治風險等事件干擾，今年市場未必能持續一帆風順的走揚。因此，投資人現階段更應審慎佈局，以投資不限單一券種、不限區域，廣納收益來源的全方位高收益策略(Multi-sector income)來掌握資產輪動下的收益契機，並管理潛在風險。

聯博認為，去年表現受到壓抑的美國高收益債，由於過去一年利差逐漸擴大，如今投資價值浮現。同時，許多高收益債發行企業現階段的槓桿程度合理、財務狀況良好、也具備盈餘成長潛力，顯示美國高收益債的基本面相對穩健。

在強勢美元與升息態勢暫告一段落的情況下，聯博也看好目前殖利率相對高的新興市場債券。然而，個別新興市場國家的機會與風險差異甚大。例如，巴西新政府正在積極推動私有化與退休金改革以削減公部門的債務水準，在歷經去年大跌之後，其債券評價相對有吸引力。反觀阿根廷當地貨幣債的殖利率雖高達50%，但其背後反映的是阿根廷政府是否能夠抵抗民粹主義並對抗通膨。因此，選債能力將是投資組合表現能否脫穎而出的關鍵。

而去年表現突出的信用風險移轉債券(CRTs)，也仍是多元分散的高收益債投資組合中，不可或缺的重點標的。雖然利率前景轉趨保守，但信用風險移轉證券仍可望受惠於相對樂觀的美國房市前景。

總體而言，整體總經環境仍有利固定收益市場，但是未來市場上仍有可能出現些許震盪，建議債券投資人切莫跟隨市場起舞，透過長期投資讓時間展現票息累積的威力。同時，選擇高度分散佈局與靈活動態配置的全方位高收益策略，才有機會快速因應市場變化、平衡波動風險並掌握收益機會。

*以彭博巴克萊全球高收益債券指數(美元避險)為例。

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