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新光銀推新台幣活儲年息衝2.08% 中途解約利息不打折

2019-05-09 20:54經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光銀行9日表示，推出「活利盈＋」新台幣活儲專案，凡於5月底前參加專案者，最高可享年息2.08%之專案利率。

新光銀行表示，只要新資金達新台幣10萬元(含)以上，即可享有最高階專案年利率2.08%之優惠，且資金可隨時提領，優惠利息不打折，讓客戶於獲得專案優利的同時，還可隨時依金融市場狀況進場加碼投資，享受資金使用的彈性與高利。

該活動只到2019年5月31日，因有額度限制，一旦額滿將提前截止，建議務必把握機會。

另外，國人使用行動支付的比率愈來愈高，例如廣受大眾喜愛的「LINE Pay一卡通」或是「街口支付」，民眾可以透過此類管道進行消費、儲值、轉帳等，不僅常可獲得LINE Pay或街口支付不定期所提供的回饋之外，新光銀行還加碼推出「活利加碼2新台幣優惠活存專案」。

只要成功將新光銀行帳戶綁定「LINE Pay一卡通」或是「街口支付」，並儲值或付款成功，就可享有新光銀行活儲帳戶加碼年利率1.60%，以目前國內銀行「新台幣活期儲蓄存款」平均牌告年利率0.16%的水準，等於是一口氣讓您的活存年利率提升達十倍。

對於喜愛使用行動支付的族群，等於再加碼得到額外的回饋，該活動在2018年推出時廣受好評，2019年持續加碼推出，活動將於2019年6月30日截止，提醒還沒有新光銀行帳戶的民眾千萬不要錯過。

近期國際匯市變化較大，新光銀行建議，民眾除持有台幣存款，亦可同時持有多元之貨幣，進行資產組合的自然避險。

新光銀行限時推出「澳利多」外幣優利定存專案，最低澳幣 5,000元(含)以上新資金，即可享有6個月期年息2.10%之優惠，活動於2019年6月28日截止，額度有限額滿即止，請把握機會。

新台幣一卡通街口支付
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