親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

SBL／賈西亞狂下三分雨 富邦灌台啤奪隊史首冠

李宗盛報喜認再婚！張清芳驚曝他「情愛很多的男人」

地震基金前總座侯自維 轉戰台壽保產險

2019-05-09 20:48經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中信金控孫公司台壽保產險9日舉行董事會，通過聘請財團法人住宅地震保險基金前總經理侯自維出任該公司總經理，預計今年5月底上任。

台壽保產險原本由俞紀明擔任總經理，因健康因素，今年3月20日起調任台壽保產險董事長室專門委員，目前請假修養中，由台壽保產險董事長林欽淼兼任總經理。

1967年次、天秤座的侯自維，台大政治系、台大經研所畢業，擁有產險及壽險業務人員資格證照，及火險、責任、汽車、工程等八張核保理賠的專業證照。

他曾任中央產物保險經理、友邦產物保險協理、美商怡安保經協理、台灣產物保險副總、法國巴黎產險台灣分公司總經理、財團法人住宅地震基金總經理，產險界資歷逾26年。

地震基金的前同事說，侯自維算是體貼且管理風格明確的長官，屬下表現好時，他會在業務會報上公開表揚，說「大家辛苦了、做得很好」；做不好的地方，則會私下溝通，說「哪裡不好，沒關係，可以改善，我們可以做得更好」。

除了好的地方公開講、不好的地方私下講，他的決策也蠻明快的。產險相較壽險，屬於小生意、大學問。與他共事過的人說，遇到複雜事務，他會先聽你講，很快耙梳出重點，每個單位主管講完後，幾乎該次會議，就會下決策，對屬下來講，會喜歡這樣的長官。

產險台壽保保險
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

愛鈔迷看過來！特殊號碼鈔券23日拍賣 民國100年千元鈔賣完就沒

2019-05-09 18:34

熱錢現落跑跡象、新台幣匯率是否貶破31元？今晚是關鍵

2019-05-09 16:24

執照發放倒數三個月... 三家純網銀戰略揭密

2019-05-09 15:34

當獨董要有證照？ 金管會三個月內提研究報告

2019-05-09 12:34

不肖理專盜領客戶存款 顧立雄：要求銀行內控、內稽

2019-05-09 11:45

「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06

陽信銀 前四月盈餘增17%

2019-05-09 00:15

中信管理私校退撫儲金 升級

2019-05-09 00:15

玉山金 看好風電商機

2019-05-09 00:15

證交法財報編製條文 傾向不修正

2019-05-09 00:15

房貸寬限期展延 七月起列金檢

2019-05-08 23:54

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

0.21%…房貸逾放比持平

2019-05-08 23:36

貿易戰干擾、新台幣匯率會不會貶回31？專家這麼看

2019-05-08 19:31

信用卡也是車鑰匙！全球首張可解鎖電動機車信用卡誕生

2019-05-08 16:27

名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？

2019-05-07 01:05

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

I'm Shero 綻放女力，走出自己的路

2019-05-06 00:00
看更多

熱門文章

勞退帳戶忽然被扣錢？新版明細告訴你真相

2019-05-09 13:00

迎接台商回流熱潮？ 李淳：僅三種台商回得來

2019-05-09 11:23

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

回台大咖 台達電加碼投資132億

2019-05-09 01:03

以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

2019-05-09 17:41

熱錢現落跑跡象、新台幣匯率是否貶破31元？今晚是關鍵

2019-05-09 16:24

罷工若致虧損 長榮：沒年終、不調薪

2019-05-09 00:00

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06

統一Q1獲利 大增兩成

2019-05-09 00:58

本土最大健身房 他靠三大優勢打造百億帝國

2019-05-09 15:24

長榮航反制罷工停發年終？ 勞動部：恐違法挨罰

2019-05-09 11:06

91檔目標到期債券基金爆周轉問題 立委憂波及台灣

2019-05-09 12:05

因應貿易戰…台達電將回台投資132億 雇7千工程師

2019-05-08 23:45

電子計算機發票落日 延期

2019-05-08 23:56

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

鴻海10日董事會 新董事候選名單成焦點

2019-05-09 16:31

長榮反制罷工 祭「三不」措施

2019-05-09 00:55

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

鴻海產線拉回高雄 郭台銘：想幫韓國瑜好好建設

2019-05-09 11:59

鴻海部分產線將遷高雄 郭台銘：真心幫韓國瑜建設高雄

2019-05-09 12:21

空服批砍年終「可惡」 長榮：營運差所採取合法措施

2019-05-09 11:55

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

行員涉挪用客戶存款 華銀聲明看這裡

2019-05-08 21:37

拉韓國瑜一把？郭台銘深夜預告直播談「自貿區」

2019-05-08 22:43

佛系AI走紅後 宏碁再賣智慧天主珠

2019-05-09 13:31

新聞眼／成本概念 勞資都要有

2019-05-09 00:52

玉山金 看好風電商機

2019-05-09 00:15

理專挪用客戶資金 件數及被罰金額最多都是這家銀行

2019-05-09 17:55

包租公報稅 別踩三條紅線

2019-05-08 23:56

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

台企銀擬發200億元次順位債 歷來最大手筆

2019-05-09 03:19

房貸寬限期展延 七月起列金檢

2019-05-08 23:54

橋頭科學園區 招手日月光、華邦、國巨

2019-05-08 23:26

業者抗議不斷 電子計算機發票延後停用

2019-05-09 11:50

執照發放倒數三個月... 三家純網銀戰略揭密

2019-05-09 15:34

Gogoro 3亮相 進駐傳統車行

2019-05-08 23:12

Google秀新品 台系鏈受惠

2019-05-08 23:31

LINE投資台灣 加碼30億元

2019-05-08 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top