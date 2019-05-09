地震基金前總座侯自維 轉戰台壽保產險

2019-05-09 20:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中信金控孫公司台壽保產險9日舉行董事會，通過聘請財團法人住宅地震保險基金前總經理侯自維出任該公司總經理，預計今年5月底上任。

台壽保產險原本由俞紀明擔任總經理，因健康因素，今年3月20日起調任台壽保產險董事長室專門委員，目前請假修養中，由台壽保產險董事長林欽淼兼任總經理。

1967年次、天秤座的侯自維，台大政治系、台大經研所畢業，擁有產險及壽險業務人員資格證照，及火險、責任、汽車、工程等八張核保理賠的專業證照。

他曾任中央產物保險經理、友邦產物保險協理、美商怡安保經協理、台灣產物保險副總、法國巴黎產險台灣分公司總經理、財團法人住宅地震基金總經理，產險界資歷逾26年。

地震基金的前同事說，侯自維算是體貼且管理風格明確的長官，屬下表現好時，他會在業務會報上公開表揚，說「大家辛苦了、做得很好」；做不好的地方，則會私下溝通，說「哪裡不好，沒關係，可以改善，我們可以做得更好」。

除了好的地方公開講、不好的地方私下講，他的決策也蠻明快的。產險相較壽險，屬於小生意、大學問。與他共事過的人說，遇到複雜事務，他會先聽你講，很快耙梳出重點，每個單位主管講完後，幾乎該次會議，就會下決策，對屬下來講，會喜歡這樣的長官。