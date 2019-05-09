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本周富邦VIX大漲14% 陸股槓桿ETF狂跌一成多

2019-05-09 19:38經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

美中貿易關係生變，全球主要股市大跌，以中國股市跌最凶。本周以來，在台掛牌的ETF中，以VIX及反向ETF表現最強，陸股槓桿ETF墊底，本周以來跌幅超過一成。

中國大陸五一長假結束，美國卻突然宣布將對中國物品課徵關稅。全球股市普遍受到衝擊，VIX ETF受惠最深。富邦VIX（00677U）價量暴增，周一（6日）以來狂漲14%，漲幅領先所有其他ETF，周三更創33.7萬張的天量。

陸股首當其衝，跌勢最慘烈。上證指數本周一單日暴跌近5.6%，3,000點關卡瞬間失守，2,900點也很快跌破，累計四天來共下挫7.3%，今年以來的漲幅銳減到14.3%。

陸股相關ETF中，本周反向ETF全面封王，以富邦上証反1漲最多，四天來大漲8%，元大滬深300反1、國泰中國A50反1也都有約7.5%的漲幅。富邦恒生國企反1上漲5.5%，FH香港反1也有約5%漲幅，主要也是受到港股下跌所拖累。

陸股槓桿ETF本周以來普遍大跌一成以上。其中，國泰中國A50正2在四天之內狂跌15%，表現最弱。元大滬深300正2、富邦上証正2則都有14.8%的跌幅。指標ETF元大滬深300正2在周一創下42.5萬張的天量，9日成交32.7萬張，多空交戰激烈。

ETF陸股富邦
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