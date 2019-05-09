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陳昌正建議適度開放健保資料庫 發展高端醫療保單

2019-05-09 19:22經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

醫療科技日新月異，健保財務很難完全支應高端醫療，臨床和保險專家9日指出，設計商業保險補位健保不足是可行作法；惟變動中的醫療成本難以掌握，國內亦缺乏逐年調整保單費率的機制，期許未來能適度開放健保資料，做為推動創新商品之依據，使商業保險更能與時俱進補位健保之不足。

癌症希望基金會及中華民國人壽保險商業同業公會9日共同主辦「商業保險與醫療發展跨界論壇」，聚集臨床和保險業專家討論如何在健保財務困難下，找出商業保險可以適當補位健保的平衡點。

壽險公會副秘書長陳昌正表示，創新保單發展受限於特定疾病名稱及定義問題，另外一個關鍵是，保險公司必須能夠掌握最新醫療技術成本和適用人數，這有賴健保署適度開放資料庫，在風險可控、技術可行的前提下，才有機會發展高端醫療實支實付保單。

「我們希望開啟跨部會討論，評估商保補位健保的可行性」，癌症希望基金會董事長王正旭表示，拜科技進步之賜，半數癌患已可存活超過五年，但癌症新藥價格高昂，健保給付非常緩慢，民眾想要及早用藥除非口袋夠深，不然只能企盼繳費多年的商業保險理賠。

台灣保險滲透率多年蟬聯全球第一，癌症希望基金會2016年的民調卻顯示，高達六成以上民眾擔心商業保險保障不足。

癌症治療朝向精準醫療發展，運用生物標記檢測更對症下藥，提升癌患的存活率更減少副作用，但不免附帶「藥費攀升」的經濟壓力。

以乳癌、肝癌為例，每年都有好幾千人需要自費用藥，每月藥費為3萬至15萬元不等；今年4月健保開始給付的免疫節點抑制劑，估計有2,151人適用免疫藥物療法，但目前卻只能給付800個名額。

中國醫藥大學附設醫院癌症中心副院長邱昌芳指出，各國健保都面對醫療費用不斷攀升的問題，許多國家開始把商業保險做為支援國家醫療保健制度的財源，新加坡政府便主導與五家保險公司規劃保單，讓民眾用較低的保費購買，理賠範圍可用於新加坡終身健保下的自負額、部分負擔、超出健保給付上限的支出。

香港則鼓勵民眾加入私人自願醫保計畫，用商業保險的理賠來支付私人醫院的高額醫藥費，分流公醫的壅塞，並加速使用新藥。

壽險公會副秘書長陳昌正(左三)建議健保署適度開放資料庫，以發展高端醫療實支實付保...
壽險公會副秘書長陳昌正(左三)建議健保署適度開放資料庫，以發展高端醫療實支實付保單。壽險公會／提供
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健保給付保險癌症治療
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