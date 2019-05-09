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真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

暗諷梅根兒是猴子 BBC主持人涉種族歧視遭開除

保費列舉扣除額 常見迷思速看速懂

2019-05-09 19:02經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

磊山保經業務經理張一帆9日指出，保險之於節稅，除長期的資產傳承外，可列舉於所得稅申報的每人每年2萬4,000元列舉扣除額也要善用，這是政府鼓勵民眾自行以保險來分散人生風險的美意。

保險費列舉扣除額看來簡單，仍常有民眾搞混規定，被國稅局要求補稅。常見六大迷思如下：

一、保險費都可以用於列舉扣除額？

「人身保險」才可以，包括保險公司賣出的人壽保險、傷害保險、年金保險，以及政策性保險，如勞工保險、就業保險、農民保險、軍公教保險等保險費支出，均可列入列舉扣除，但車險、火險、責任險等產險保單不能列入。

值得留意的是，95年度起，健保費支出不再併入保險費扣除額限額，可全額列舉扣除，不受2萬4,000元上限限制。

二、爸媽可以列舉小孩的保費？

現代父母為子女規劃保險相當普遍，將子女保費列入扣除額也很常見，但須為「要保人與被保險人是同一申報戶」才可列舉。

若父母是要保人，子女是被保險人，當父母、子女為不同申報戶，雙方都無法列舉該保單的保費為扣除額；建議將保單要保人也改為子女，則子女可以列舉扣除，否則會有贈與稅的問題。

三、我扶養的人的保費都可以列舉？

依規定，扶養非直系親屬無法扣除。實務上，有不少民眾幫忙扶養手足的小孩，一併將其保險費列舉進扣除額，卻被國稅局勾稽剔除，原因就在必須是「直系親屬」。

四、為什麼我不能列舉家人的健保費？

健保費列舉所得稅扣除額的最新規定是，107年度起，健保費放寬納稅義務人本人、合併申報的配偶，或受扶養直系親屬依被保險人眷屬身分投保的健保費，得由納稅義務人列舉扣除，不再受限要保人與被保險人必須在同一申報戶才能認列的規定。

五、境外保單可以計入？

依規定，未經核准在台銷售的境外保單並不合法，不得列入所得稅扣除額。

六、醫療、生育單據統統可以拿來列入醫藥及生育費扣除額？

依規定，保險給付的醫藥費，不得列舉為扣除額。意即列舉扣除醫藥及生育費用時，必須先扣除已有保險給付的部分。

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