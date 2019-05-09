中信證券讓你報稅免出門 新戶還可獲贈LINE Points點數

2019-05-09 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



進入5月報稅季，中國信託綜合證券為鼓勵納稅人使用方便的金融憑證報稅，特別推出「憑證在手，點數即有」活動，即日起至今年5月31日止，客戶可持中國信託證券有效金融憑證於網路進行報稅，新客戶透過「中信服務讚」APP成功開立證券電子戶並於電腦下載有效憑證，更可獲得LINE Points 50點（限量600名），讓客戶享受便捷服務，還有機會賺取優惠。

中信證券金融憑證兼具股票電子下單及客戶身分認證兩項功能，持有有效金融憑證之客戶，只需下載財政部最新報稅軟體，免出門、免讀卡機，即可在電腦上查詢所得與扣除額資料，完成2018年度個人綜所稅申報，省下親辦的流程與時間。

尚未成為中信證券客戶的民眾，透過「中信服務讚」APP三步驟、五分鐘完成線上開立證券戶，並於電腦下載金融憑證，即可獲得限量的LINE Points 50點，貼補納稅人的荷包。

中信證券長期致力發展方便安全的數位金融服務，解決投資旅程上的疑難雜症，除了本次提供便利的繳稅管道，日前為中信證券客戶推出的「中信亮點」APP，結合「買點雷達」、「歷史回測」、「e指停利」三大突破性功能，滿足投資人看盤下單的所有需求，推出一周內即登上Google Play財經類APP排行榜第一名，廣受使用者好評推薦。

「憑證在手，點數即有」活動期間至今年5月31日止，更多活動訊息與線上開戶服務資訊，請上中信證券理財網 www.win168.com.tw查詢。