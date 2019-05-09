送媽媽「旅遊」孝親禮 加贈旅平險旅途更安心

2019-05-09 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



一年一度的母親節即將來到，為人子女是否陷入送禮品項的拔河中。根據樂天集團旗下Rakuten Insight公布亞洲15國母親節禮物調查結果，媽媽最希望可以獲得的母親節禮物前三名分別為：奢華的SPA體驗、無限制的購物體驗、以及遠離家庭獨享一人的完美長假。

台灣人壽9日表示，犒賞辛苦的母親除了提供物質的享受外，也可選擇送媽媽出國旅遊，完成媽媽想獨自享受長假的願望，除了包吃住、包行程外，更別忘了幫媽媽投保旅平險，讓旅程規劃更完整，家人也可放心，讓媽媽度過一個難忘的母親節。

由於市面上大多數的信用卡只要刷團費或全額機票即享有附加旅平險，讓民眾誤以為刷卡即可擁有全程保障，但事實上大部分信用卡僅提供旅遊不便險及公共運輸工具期間旅行平安保險，主要是提供坐飛機到目的地、僅限搭乘大眾運輸工具發生的意外及飛機發生延誤、行李遺失的保障而已。

台灣人壽建議，民眾出發前還是另外投保旅平險，讓出遊更安心，才不致發生保障不足以應付突發支出的窘境。

台灣人壽建議，如果媽媽年紀偏大，體力、記憶力各方面都不比年輕人，行前的健康評估千萬別輕忽，若選擇到國外旅遊，建議以亞洲地區如日本、南韓、新加坡等鄰近國家為主，一方面搭機時間不會過長，二方面時差較小，要連絡家人報平安也很方便。

若想使旅途保障更周全，可再附加海外突發疾病醫療險，當前往日、歐、紐澳地區時保障會自動提高為1.5倍，確保保戶遇突發門診、急診（每日理賠金最高保額20%），甚至是住院衍生的各項高額費用，均能獲得當地妥適的醫療照護。

台灣人壽表示，民眾若透過「網路投保」、「平安Call Call卡」投保旅平險，只要憑承保通知（簡訊或Email）可至桃園、高雄機場台灣人壽櫃檯就能加購旅遊不便險，讓保障更完整。

以投保台灣人壽網路旅平險為例，民眾至日本旅遊五天，僅需約新台幣665元保費即可擁有旅平險新台幣700萬元保額，以及附加意外傷害醫療、海外突發疾病醫療保障各新台幣70萬元保額。