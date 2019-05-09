保誠人壽攜手榮總 申請理賠一通電話搞定

2019-05-09 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



相信許多人都曾有過以下經驗，為了提交住院理賠的申請文件而必須耗費時間和體力往返醫院與保險公司之間；又或曾因意外受傷或生病緊急送醫住院，卻在出院時面臨身上沒有現金或信用卡的窘境。

為提供保戶更便利更及時的貼心服務，英國保誠人壽攜手台北榮民總醫院，結合科技推出「保險金抵繳住院醫療費用」快速理賠服務；保戶若不幸因意外或生病在台北榮總住院，只要一通電話提交申請，就不用擔心出院時繳費及出院後理賠申請的手續程序了。

數位科技的進步為民眾帶來許多便利性，也改變了人們的消費行為。從過去的現金、信用卡進化到現在的行動支付；從消費行業如便利商店、百貨公司，到公共服務如醫院，各行各業紛紛善用科技，為民眾提供更便利的生活模式。

英國保誠人壽表示，這次與台北榮總合作的「保險金抵繳住院醫療費用」，就是希望結合雙方的數位化技術，以更智能的方式為保戶帶來便捷、可靠和安全的保險理賠體驗，真正回應客戶所需。

英國保誠人壽「保險金抵繳住院醫療費用」服務，強調「一通電話專人服務」。自即日起，保戶若因意外或生病於台北榮總住院，只要撥打保誠客服專線0809-0809-68(住院關懷服務時間 : 週一至週五9:00AM ~5:00PM)申請本服務，保誠人壽將立即啟動住院關懷機制，由專人為保戶辦理相關申請。

透過保誠人壽與台北榮總連線，保戶於出院結帳時，免檢附醫療單據，即主動完成以保險金抵繳住院醫療費用，即時填補醫療費用的支出，安心出院。若有保險金餘額，保誠人壽將依保戶指定方式完成給付。

英國保誠人壽透過資料庫的分析，得悉過去在保誠人壽北部地區申請住院理賠的案件中，於台北榮總就醫的住院保戶理賠申請數量占大多數。因此，英國保誠人壽率先選擇台北榮總作為此項快速理賠服務的合作醫院，就是希望能照顧更多的保戶。

除此之外，英國保誠人壽亦同時推出「網路理賠」線上服務，強調「e拍即傳」，保戶可以於線上申請理賠時拍照上傳文件並直接提出申請，即時又便利。

英國保誠人壽「網路理賠」同時具備以下特色：一、24小時即時簡訊服務，一旦理賠「e拍即傳」成功，系統將即時以簡訊通知保戶；二、身故保險金線上申請免寄紙本文件，方便又快速；三、非身故理賠線上通知，加快結案時效。