親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

保誠人壽攜手榮總 申請理賠一通電話搞定

2019-05-09 16:44經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

相信許多人都曾有過以下經驗，為了提交住院理賠的申請文件而必須耗費時間和體力往返醫院與保險公司之間；又或曾因意外受傷或生病緊急送醫住院，卻在出院時面臨身上沒有現金或信用卡的窘境。

為提供保戶更便利更及時的貼心服務，英國保誠人壽攜手台北榮民總醫院，結合科技推出「保險金抵繳住院醫療費用」快速理賠服務；保戶若不幸因意外或生病在台北榮總住院，只要一通電話提交申請，就不用擔心出院時繳費及出院後理賠申請的手續程序了。

數位科技的進步為民眾帶來許多便利性，也改變了人們的消費行為。從過去的現金、信用卡進化到現在的行動支付；從消費行業如便利商店、百貨公司，到公共服務如醫院，各行各業紛紛善用科技，為民眾提供更便利的生活模式。

英國保誠人壽表示，這次與台北榮總合作的「保險金抵繳住院醫療費用」，就是希望結合雙方的數位化技術，以更智能的方式為保戶帶來便捷、可靠和安全的保險理賠體驗，真正回應客戶所需。

英國保誠人壽「保險金抵繳住院醫療費用」服務，強調「一通電話專人服務」。自即日起，保戶若因意外或生病於台北榮總住院，只要撥打保誠客服專線0809-0809-68(住院關懷服務時間 : 週一至週五9:00AM ~5:00PM)申請本服務，保誠人壽將立即啟動住院關懷機制，由專人為保戶辦理相關申請。

透過保誠人壽與台北榮總連線，保戶於出院結帳時，免檢附醫療單據，即主動完成以保險金抵繳住院醫療費用，即時填補醫療費用的支出，安心出院。若有保險金餘額，保誠人壽將依保戶指定方式完成給付。

英國保誠人壽透過資料庫的分析，得悉過去在保誠人壽北部地區申請住院理賠的案件中，於台北榮總就醫的住院保戶理賠申請數量占大多數。因此，英國保誠人壽率先選擇台北榮總作為此項快速理賠服務的合作醫院，就是希望能照顧更多的保戶。

除此之外，英國保誠人壽亦同時推出「網路理賠」線上服務，強調「e拍即傳」，保戶可以於線上申請理賠時拍照上傳文件並直接提出申請，即時又便利。

英國保誠人壽「網路理賠」同時具備以下特色：一、24小時即時簡訊服務，一旦理賠「e拍即傳」成功，系統將即時以簡訊通知保戶；二、身故保險金線上申請免寄紙本文件，方便又快速；三、非身故理賠線上通知，加快結案時效。

保險金理賠
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

執照發放倒數三個月... 三家純網銀戰略揭密

2019-05-09 15:34

當獨董要有證照？ 金管會三個月內提研究報告

2019-05-09 12:34

不肖理專盜領客戶存款 顧立雄：要求銀行內控、內稽

2019-05-09 11:45

「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06

陽信銀 前四月盈餘增17%

2019-05-09 00:15

中信管理私校退撫儲金 升級

2019-05-09 00:15

玉山金 看好風電商機

2019-05-09 00:15

證交法財報編製條文 傾向不修正

2019-05-09 00:15

房貸寬限期展延 七月起列金檢

2019-05-08 23:54

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

0.21%…房貸逾放比持平

2019-05-08 23:36

貿易戰干擾、新台幣匯率會不會貶回31？專家這麼看

2019-05-08 19:31

信用卡也是車鑰匙！全球首張可解鎖電動機車信用卡誕生

2019-05-08 16:27

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？

2019-05-07 01:05

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

I'm Shero 綻放女力，走出自己的路

2019-05-06 00:00
看更多

熱門文章

為何收不到稅額試算通知書 原因有這些

2019-05-08 19:01

勞退帳戶忽然被扣錢？新版明細告訴你真相

2019-05-09 13:00

貿易戰干擾、新台幣匯率會不會貶回31？專家這麼看

2019-05-08 19:31

迎接台商回流熱潮？ 李淳：僅三種台商回得來

2019-05-09 11:23

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

長榮暫停年終反制罷工 工會批違反工會法

2019-05-08 20:38

回台大咖 台達電加碼投資132億

2019-05-09 01:03

回應長榮 空服員工會：突顯罷工正當性

2019-05-08 18:32

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

罷工若致虧損 長榮：沒年終、不調薪

2019-05-09 00:00

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06

統一Q1獲利 大增兩成

2019-05-09 00:58

長榮航反制罷工停發年終？ 勞動部：恐違法挨罰

2019-05-09 11:06

本土最大健身房 他靠三大優勢打造百億帝國

2019-05-09 15:24

熱錢現落跑跡象、新台幣匯率是否貶破31元？今晚是關鍵

2019-05-09 16:24

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

因應貿易戰…台達電將回台投資132億 雇7千工程師

2019-05-08 23:45

長榮反制罷工 祭「三不」措施

2019-05-09 00:55

長榮：若罷工導致虧損 停發年終、禁員工優待票

2019-05-08 18:33

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

華泰名品城全區開幕 2021年營收挑戰百億元

2019-05-08 21:22

拉韓國瑜一把？郭台銘深夜預告直播談「自貿區」

2019-05-08 22:43

電子計算機發票落日 延期

2019-05-08 23:56

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

行員涉挪用客戶存款 華銀聲明看這裡

2019-05-08 21:37

空服批砍年終「可惡」 長榮：營運差所採取合法措施

2019-05-09 11:55

鴻海部分產線將遷高雄 郭台銘：真心幫韓國瑜建設高雄

2019-05-09 12:21

鴻海產線拉回高雄 郭台銘：想幫韓國瑜好好建設

2019-05-09 11:59

新聞眼／成本概念 勞資都要有

2019-05-09 00:52

房東報稅 避開三大地雷

2019-05-08 19:06

玉山金 看好風電商機

2019-05-09 00:15

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

包租公報稅 別踩三條紅線

2019-05-08 23:56

房貸寬限期展延 七月起列金檢

2019-05-08 23:54

橋頭科學園區 招手日月光、華邦、國巨

2019-05-08 23:26

繼星宇航空之後 華航也決定引進A321neo機型

2019-05-08 20:34

台企銀擬發200億元次順位債 歷來最大手筆

2019-05-09 03:19

以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

2019-05-09 17:41

佛系AI走紅後 宏碁再賣智慧天主珠

2019-05-09 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top