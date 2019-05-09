經濟穩定成長、利率維持低檔 中華信評:台債可穩健成長

2019-05-09 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



中華信評今（9）日指出，在台灣穩定的經濟成長與市場預期利率，將維持低檔的支持下，預期2019年的新債發行量應可延續去年的成長動能，進而維持穩健成長，並預測未來一年國內貨幣政策應該會是維持寬鬆基調，以降低景氣減緩之風險。

中華信評今日發布的一篇標題為「因應BaselIII充實資本要求及利率維持低檔，台灣債市應可持續穩健成長」的報告中指出，2018年的國內債市，在低利率環境持續下，公司債發行量增長了7%，雖低於2017年的水準，但依舊維持成長力道；同時金融債券的發行量也持續成長，整體增幅達22%。

針對利率走勢，中華信評副總經理王張財分析指出，在全球貿易緊張情勢、匯率波動、以及大宗商品價格波動等不確定因素的籠罩下，今年的全球經濟成長力道可能不如預期，但是隨著美國與台灣央行發布新的利率決策，市場已普遍取得未來幾季利率可能維持不變的共識。

王張財預期，未來一年，國內貨幣政策應該還是會維持寬鬆的基調，以降低景氣減緩的風險。

另外，根據標普全球評級的最新預估，台灣2019年的實質GDP成長率雖會低於2018年時的2.6%，但應仍可維持在2.3%的水準。

在新債發行量的預測方面，王張財表示，台灣充裕的流動性與偏低的利率環境，有助於國內企業提高債券發行量，以便將新債的發行成本鎖定在較低的水準。

同時，銀行業者應該也會維持例行性的金融債券發行，因為BaselIII架構下對於充實資本的要求，將會促使銀行業者持續經由發行混合型資本工具，並同步對風險性資產進行管控的方式來提高資本水準，並藉此維持其資本比率。而金融債券的持續發行，則可進一步支持整體債券發行量的成長。

不過，該報告預期，國際板債券（指以非新台幣之貨幣計價發行的債券）今年的發行量將會有所減緩。

因為雖然全球的發行體在目前利率水準之下仍有發債誘因，但國內主管機關規定保險業投資國際板債券的不可贖回期不得低於五年，且為避免保險業的匯率風險擴大，2018年又增訂了保險業投資國際板債券的限額規定等，在都會衝擊今年的國際板債券市場，且有可能會抵銷此類新債的發行量。

而且香港「債券通」對國內寶島債（指以人民幣計價發行的債券）產生的排擠效應依舊存在，也將限制寶島債的新債發行動能。

此外，值得一提的是，自2013年中起，台灣的債券發行相關辦法陸續鬆綁，使得取得債務發行信用評等已非發行公司債及金融債券的必備要件，進而也導致這些年來以未受評狀態發行的公司債與金融債券成為市場新常態。

但鑒於法規鬆綁可能衍生的風險扭曲問題，主管機關又於2018年9月底時調整「保險業計算自有資本及風險資本之範圍及計算公式」，規定現行國內次順位金融債及公司債本身無信用評等而採發行體評等計提風險資本者，改以發行體評等降3個評等級距計提風險性資本。

對此，王張財特別指出，這項調整固然顯示替代評等導致的風險失真問題，已在某種程度上獲得主管機關的重視。但是主管機關從投資面提出的這項措施，雖是朝向反映真實風險的方向調整，可是本質上仍舊屬於替代評等之誤用，而且實際上也無法完全反映出投資此類無評等次順債時的風險差異性。

因此，預期未來一年發行的絕大部分新債（包括公司債與金融債券）仍將會是以未受評等的狀態發行為主。