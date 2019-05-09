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南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

熱錢現落跑跡象、新台幣匯率是否貶破31元？今晚是關鍵

2019-05-09 16:24經濟日報 記者陳美君╱即時報導

新台幣匯率近期碎步貶值，是否會進一步貶破31元引發關注。 聯合報系資料照
新台幣匯率近期碎步貶值，是否會進一步貶破31元引發關注。 聯合報系資料照
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台北股匯市重演雙殺格局，熱錢也出現落跑跡象。台股今（9）日開低走低，蘋概三王齊跌，股王大立光跌勢更重，終場台股大跌190.04點，收在10,733.67點；受到外資買匯撤出影響，新台幣匯率貶值3.6分，收30.956元，為逾半年新低，台北外匯經紀公司成交量為10.74億美元。

台幣匯率近期碎步貶值，今日收盤價距離31元大關僅半步之遙，是否會進一步貶破31元，資深匯銀主管認為，周五有機會測試，但要站穩不容易，因為出口商逢低就會進場拋匯，限縮新台幣貶值幅度。

美國對2,000億美元的中國產品加徵25%的關稅，預計周五生效，匯銀主管認為，新台幣匯率走勢深受美中貿易談判發展牽動，如果雙方談不攏、爭議愈演愈烈，新台幣匯率就有可能重返「31」字頭，但若持續陷入膠著，那麼新台幣匯率將維持30.93~30.98元區間波動。

「雙方究竟會怎麼發展，今晚很關鍵」，資深匯銀主管說。

證交所資料顯示，外資今日賣超185.47億元，外匯市場上也見到外資積極搶進美元風潮，不過匯價貶至逾半年低點後，大量出口商進場拋匯轉現金，終場新台幣匯率貶值金額還不到4分。

匯銀主管指出，今日匯市成交量較平日明顯升溫，若加計元太外匯經紀公司，成交量可能在15、16億美元左右，估計其中有一半、約6億美元為外資買進美元匯出款，與外資買超金額相當，至於外資匯出潮是否進一步擴大，還是會在明日止步，為影響新台幣後市最重要的變數。

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