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執照發放倒數三個月... 三家純網銀戰略揭密

2019-05-09 15:34經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

三家純網銀隊伍戰略昨（8）日首度曝光，金管會強烈要求下，各純網銀隊伍不得針對營運計劃書對外提供詳細內容，但發展大方向與資安經驗多少可談。昨日三家隊伍首度曝光戰略方向，橫跨母公司大舉投資台灣、台灣資安迎戰計畫以及定調零售業策略。

距離7月純網銀執照發放倒數不到三個月。昨日三家純網銀業者剛好在演講場合、或記者會公開露面上，都談到了對台灣純網銀未來營運展望方向。

其中包含LINE要再投資30億於台灣，範圍包含LINE Bank，日本樂天則將引進「防制金融犯罪」、將來銀行要當「跨業鯰魚」，三家備選隊伍全數來勢洶洶。

LINE Bnak母公司LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩本周特地飛來台灣，昨首度在台公開露面，為自家在台投資的純網銀LINE Bank站台意味濃厚，並透露將加碼投資30億元在台，包含投資LINE Pay以及LINE Bank領域，此趟也將與純網銀夥伴公司討論細節。

日本樂天投資方代表的樂天國際商業銀行預備總經理佐伯和彥，昨日演講上則首度談到樂天在台擬採兩大重點：「防治金融犯罪」與「市場行銷」，也就是透過大數據揪出帳戶異常以及樂天超級點數生態圈，加入「防網路犯罪」及「與客戶之間的鏈結」。

他舉例，樂天為了判讀客戶帳戶的異常現象，有寫犯罪模式腳本，藉由位置資訊、使用的作業系統、過去使用帳戶的時刻...等大數據資訊判定。

將來銀行籌備處總經理梅驊也在演講上指出，將來銀行要當「跨業鯰魚」，也就是純網銀帶來的效應，不僅只有讓台灣金融業、科技業產生正向的質變，甚至還要擴及到零售業。

梅驊表示，為促成跨業鯰魚，將來銀行擬以「三零思維」切入，包含「零售業」、「零組件」、「零摩擦」。「零售業」為追隨客戶腳步提供服務，與跨產業夥伴一起成長；「零組件」為開放Open Api，結合智慧家庭、智慧穿戴等，創造更多消費者生活中可以被滿足的金融服務。「零摩擦」則是做到線上串聯線下組合，流程更順暢簡化，提供更接地氣的生活金融運用，給予更廣泛的鯰魚效應。

三家純網銀隊伍戰略昨日首度曝光。 圖／聯合報系資料照片
三家純網銀隊伍戰略昨日首度曝光。 圖／聯合報系資料照片
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