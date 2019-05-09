境界系統出包 金管會主委顧立雄已二見杜英宗

2019-05-09 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



南山人壽新IT系統頻出包搞不定。立委今（9）日在立法財安會上頻頻追問金管會主管顧立雄，裁處層級是否再向上到董事長杜英宗？立委江永昌更質問他是否跟杜英宗本人見過面？顧立雄會後證實，因為新境界系統已跟杜英宗見過二次面。但是否懲處？顧立雄表示金管會自有節奏，首要之務先確認新系統6月前可受信任。

立委江永昌質疑，南山人壽新系統出問題，造成15萬張保單停效或墊繳保費，南山人壽近期發表格要求業務員去確認客戶繼續繳費的意願，但最後卻是要業務員「簽名」，形成業務員代客戶申請復效的疑慮，是否已構成公司內稽內控「有礙健全經營」，但金管會4月只懲處到總經理許妙靜跟二位副總停止職務，是否考慮限制業務或是向上懲處到董事長杜英宗？

顧立雄表示，任何保險公司引進投資新系統上面，也沒有說不應該，但是問題是新舊系統沒有做好完整的測試下就把舊系統停掉，這樣新系統可信度還沒有建立，現在思考要如何補救，新舊不並行，對保戶權益受損的情況，要求儘速改善。

若要質疑公司貿然停掉舊系統，顧立雄也說，南山人壽會說引進新系統之前已經有經過測試。共試了四年跟花了上百億元，但問題是停掉舊系統之前要先確保新系統的穩定度，8月底停掉之後到今年5月，舊系統無法透過輸入而改善的話，要確保南山6月底之前要求新系統全面改善到沒有出錯。

至於何時會針對境界系統出包懲處，且是否罰到董事長層級。顧立雄回應，金管會處理案件自有其節奏，監理立場是要求南山人壽公司先窮盡一切資源先把系統問題解決，讓上千萬保單沒有受損，後來再根據事實，也會參酌南山人壽「過去的狀況」，再來做個案審酌。

至於金管會是否考慮金檢南山，到底是內稽內控有問題、保戶還是資訊有問題？顧立雄說，「我還需要金檢嗎？」保險局已經每周密切接觸公司，顧立雄也證實「因為境界新系統，我已經見過杜英宗二次面。」他說，當然要求他率同所有經理部門來清楚說明交代，如何讓新的電腦系統讓6月前完全被信任狀況，過程中聽取相關作為的步驟是什麼。

除了詳盡的報告外，業務員的疑慮也要解決，資訊部門與內稽內控的角度。

顧立雄強調，目前保險局每周都有與南山保持有密切的接觸，逐周改善。「境界修補要花多少錢不是金管會重視的，上千萬保單的權益才是我們重視。」

至於業務員代簽申請書問題，保險局局長施瓊華表示，業務員不能代理客戶申請復效等動作，南山人壽的申請書是要確認客戶繳費意願，「但寫得有點問題，我們已要求南山人壽撤回」。即這次南山的表格又有問題，不能再使用，必須重新設計。