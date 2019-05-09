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當獨董要有證照？金管會三個月內提研究報告

2019-05-09 12:34經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

立委建議推動獨立董事證照機制，金管會主委顧立雄表示，會請證交所研議，在三個月內提出報告。

立委施義芳質詢指出，獨董爭議這麼多，是否應推獨董證照？顧立雄表示，誰來發給證照？施義芳表示，你應該說捨我其誰。顧立雄則回應，主管機關很難跳進去說誰有證照、誰沒有。

施義芳表示，金管會應研究看看，三個月內提出報告？顧立雄表示，會請證交所提報告；證交所董事長許璋瑤表示，可以來研議看看。

顧立雄在會後進一步表示，會先跟各國取經一下，有無這類制度存在可能性，若要做，也是證交所來做。

根據獨董資格辦法第2條規定，公開發行公司的獨立董事，應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：

一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。

二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。

三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

顧立雄表示，有形式上要求條件（第一款及第二款），符合就符合，若不符合形式條件，要提出何種證件，做過什麼，類似這樣可以研究一下，不太可能考試，面試也不太可能。

顧立雄表示，委員提到形式條件，已有教授資格，律師會計師考試，但第三款比較籠統，有無其他國家訂定標準提出文件可佐證第三款，請他們研議一下。

會否從金融業開始？顧立雄表示，對金融業已有專業董事、自然人董事等要求，金融業原本已高度監理，問題反而沒有上市櫃公司大，上市櫃公司4,000多位獨董，非形式上如何要求，反而比較需要。

顧立雄證交所金融業
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