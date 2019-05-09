去年經濟犯罪 違反洗錢防制暴增逾900%

2019-05-09 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據內政部警政署統計，2018年警察機關查獲經濟犯罪案件6,900件，年減120件或1.7％。若依犯罪案類觀察，由於配合亞太防制洗錢組織評鑑加強查緝，去年違反洗錢防制法案增加496件，較2017年暴增9.4倍。

經濟犯罪包括侵害智慧財產權、違反金融、走私、產製販賣私劣酒、破壞國土等案件；2017年起新增違反洗錢防制法、非法食品、非法藥物等統計項目。

其中，侵害智慧財產權是指違反商標法、著作權法及營業秘密法；違反金融則包括偽造幣券、行使偽造幣券、高利貸放、非法討債案件、地下通匯、違法收受存款。

根據警政署統計，去年經濟犯罪以侵害智慧財產權4,316件（占62.6％）最多，違反金融761件（占 11.0％）次之，二者合占約74%。

相較於2017年，以侵害智慧財產權減少216件或4.8％較多，違反洗錢防制法案則因配合亞太防制洗錢組織評鑑加強查緝，增加496件或935%最多。

以經濟犯罪金額來看，去年查獲282.1億元，較2017年增加104.3億元或58.7％，其中又以違反金融案件144.5億元（占51.2％）最高，侵害智慧財產權案件109.2億元（占38.7％）次之，二者合計占近九成，分別年增72.3億元及25.4億元，增幅各達一倍及30.3％。

警政署統計，去年侵害智慧財產權案件中，以違反著作權法2,452件（占 56.8％）最多，年增54件或2.3％，其中涉及本國案件2,368件，占比高達97%。