親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

母親節499之戰再啟？遠傳網路門市推499吃到飽再送遠百禮券

耶路撒冷「街貓軍團」：聖城失控爆量流浪貓

去年經濟犯罪 違反洗錢防制暴增逾900%

2019-05-09 12:02經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據內政部警政署統計，2018年警察機關查獲經濟犯罪案件6,900件，年減120件或1.7％。若依犯罪案類觀察，由於配合亞太防制洗錢組織評鑑加強查緝，去年違反洗錢防制法案增加496件，較2017年暴增9.4倍。

經濟犯罪包括侵害智慧財產權、違反金融、走私、產製販賣私劣酒、破壞國土等案件；2017年起新增違反洗錢防制法、非法食品、非法藥物等統計項目。

其中，侵害智慧財產權是指違反商標法、著作權法及營業秘密法；違反金融則包括偽造幣券、行使偽造幣券、高利貸放、非法討債案件、地下通匯、違法收受存款。

根據警政署統計，去年經濟犯罪以侵害智慧財產權4,316件（占62.6％）最多，違反金融761件（占 11.0％）次之，二者合占約74%。

相較於2017年，以侵害智慧財產權減少216件或4.8％較多，違反洗錢防制法案則因配合亞太防制洗錢組織評鑑加強查緝，增加496件或935%最多。

以經濟犯罪金額來看，去年查獲282.1億元，較2017年增加104.3億元或58.7％，其中又以違反金融案件144.5億元（占51.2％）最高，侵害智慧財產權案件109.2億元（占38.7％）次之，二者合計占近九成，分別年增72.3億元及25.4億元，增幅各達一倍及30.3％。

警政署統計，去年侵害智慧財產權案件中，以違反著作權法2,452件（占 56.8％）最多，年增54件或2.3％，其中涉及本國案件2,368件，占比高達97%。

違反商標法則以1,855件（占43.0％）居次，年減268件或12.6％，非本國案件合計1,174 件，占逾六成，其中又以涉及歐洲的案件616件（占33%）較多。

資料來源：主計總處
資料來源：主計總處
分享

洗錢防制法智慧財產權
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

陽信銀 前四月盈餘增17%

2019-05-09 00:15

中信管理私校退撫儲金 升級

2019-05-09 00:15

玉山金 看好風電商機

2019-05-09 00:15

證交法財報編製條文 傾向不修正

2019-05-09 00:15

房貸寬限期展延 七月起列金檢

2019-05-08 23:54

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

0.21%…房貸逾放比持平

2019-05-08 23:36

貿易戰干擾、新台幣匯率會不會貶回31？專家這麼看

2019-05-08 19:31

信用卡也是車鑰匙！全球首張可解鎖電動機車信用卡誕生

2019-05-08 16:27

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

元大金控與元大期貨 獲選上市櫃治理評鑑排名前5%企業

2019-05-08 07:39

名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？

2019-05-07 01:05

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

I'm Shero 綻放女力，走出自己的路

2019-05-06 00:00
看更多

熱門文章

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41

罷工若衝擊營運 長榮航：停年終 不加薪

2019-05-08 17:59

為何收不到稅額試算通知書 原因有這些

2019-05-08 19:01

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

貿易戰干擾、新台幣匯率會不會貶回31？專家這麼看

2019-05-08 19:31

Gogoro 3售價35,980元 陸學森：超划算！

2019-05-08 15:13

鴻海大陸部分產線 搬回高雄

2019-05-09 00:59

長榮暫停年終反制罷工 工會批違反工會法

2019-05-08 20:38

回應長榮 空服員工會：突顯罷工正當性

2019-05-08 18:32

信用卡也是車鑰匙！全球首張可解鎖電動機車信用卡誕生

2019-05-08 16:27

Gogoro 3來了！大打環保牌 車殼採用無毒塑膠

2019-05-08 14:58

回台大咖 台達電加碼投資132億

2019-05-09 01:03

離婚也是商機！她兼差職業見證人每月多賺近萬元

2019-05-08 15:18

罷工若致虧損 長榮：沒年終、不調薪

2019-05-09 00:00

陳其邁預告…橋頭科學園區 有譜了

2019-05-08 23:50

Gogoro 3系列正式亮相 價格相當「國民」

2019-05-08 15:43

美中恐翻臉 謝金河：台灣得成為兩隻大象背上的老鼠

2019-05-08 12:34

金控獲利 兆豐暫奪雙冠

2019-05-08 23:38

「中租零卡分期」會員暴增 年底衝10萬戶

2019-05-09 06:06

統一Q1獲利 大增兩成

2019-05-09 00:58

新款iPad Air與iPad mini在台開賣 供應鏈利多

2019-05-08 15:39

長榮：若罷工導致虧損 停發年終、禁員工優待票

2019-05-08 18:33

兩岸三地1000大 台積第6、鴻海掉了21名

2019-05-08 14:29

台糖量販轉手家樂福 78%資遣員工有意願面試

2019-05-08 17:01

貿易戰進入攤牌階段 明日中午前揭曉

2019-05-09 10:38

長榮反制罷工 祭「三不」措施

2019-05-09 00:55

總統加持 南部科技廊帶成形

2019-05-08 23:32

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

華泰名品城全區開幕 2021年營收挑戰百億元

2019-05-08 21:22

拉韓國瑜一把？郭台銘深夜預告直播談「自貿區」

2019-05-08 22:43

華泰名品3期285品牌進駐 同基地國泰商務城2020完工

2019-05-08 18:08

房貸寬限期展延 金管會盯

2019-05-08 23:40

台達電拚擴產 北中南大獵地

2019-05-09 01:02

行員涉挪用客戶存款 華銀聲明看這裡

2019-05-08 21:37

新聞眼／成本概念 勞資都要有

2019-05-09 00:52

視察高雄橋頭科學園區 陳其邁預告「好消息」

2019-05-08 13:44

房東報稅 避開三大地雷

2019-05-08 19:06

行員盜領存款 華銀：客戶若權益受損負全責

2019-05-08 17:42

中華電總座 郭水義升任

2019-05-08 23:12

研調：華映餘波未停 影響Q1台廠面板出貨量

2019-05-08 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top