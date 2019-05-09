宏泰人壽傳被打包出售？顧立雄：無獲悉

2019-05-09 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



外傳宏泰人壽將被打包出售，金管會主委顧立雄表示，「無獲悉」。

立委蔡易餘質詢指出，外傳宏泰人壽因淨值比低，至少要增資300億元？顧立雄表示，對於宏泰人壽被打包出售一事，金管會沒有獲悉。

顧立雄表示，實際上去年宏泰人壽的RBC（保險業資本適足率）逾225.38%，淨值比則回升到2.63%，經營狀況目前仍在法定標準內。

顧立雄表示，會對保險業財務業務資料做分析，這個月要提出的監理方案，也納入淨值比，未達標準的，會要求增資或改善。