韓國瑜提自經區可行嗎？顧立雄：金融已有OBU

2019-05-09 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜力推自經區，金管會主委顧立雄今（9日）在立法院受訪時表示，金融部分已有國際金融業務分行（OBU）了，早就有虛擬境外的概念了。

對於高雄市長韓國瑜提出自經區，金管會認為可行嗎？顧立雄受訪對此表示，「自經區金融這塊不涉」，因我們本來就有國際金融業務分行（OBU）了，已經有虛擬境外的概念，所以金融這塊沒有涉及到，自經區部分由其他單位來主政、說明。