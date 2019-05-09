2019年富邦投資論壇 進行5G商機大探索

2019-05-09 08:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



即將邁入第十三屆的「富邦投資論壇」為業界頗負盛名的產業論壇，今年將在5月14日起於海外內隆重登場。針對近期最熱門的人工智慧（AI）及第五代行動通訊（5G）議題，富邦特別邀請了AI Labs執行秘書林雅萍、政大助理教授曲建仲、先探投資周刊社長謝金河等產學界專家於台北君悅酒店發表專題演說，同時也邀請近30家國內知名公司參加與法人的面對面會談。

此外，為提昇台灣優質上市櫃公司的國際曝光度，富邦證券也與美國Jefferies券商、台灣證交所聯手合作，自5月15日至5月17日於香港港麗酒店及東京香格里拉酒店舉行海外法人座談會，期能透過本次論壇讓海內外投資界更深入了解台灣廠商的特色及5G的潛在成長機會，並成為投資策略上關注的板塊。

5G及AI為今年CES消費性電子展及MWC全球移動通訊展的共同重點，綜觀2019年的科技業景氣，5G的確是目前成長趨勢最為明確的次產業之一，根據Ericsson Research最新的預估，2018至2024年全球行動網路資料流量的年複合成長率將達31%。

光靠目前的4G通訊無法解決如此龐大的資料流量需求，而5G在傳輸速度上可達4G的10倍以上，將可解決行動網路傳輸量的問題，且其訊號的低延遲性與支援海量裝置接取，更是未來推動自駕車與物聯網（IoT）所不可或缺的技術，因此未來幾年5G的成長指日可待。

富邦證券表示，目前在各國政府的電信政策上已看到5G投資暖身的跡象。隨著2018年4月英國釋出全球首張的5G頻譜執照之後，南韓、美國、中國等國家也陸續投入，並將逐漸展開第一階段的5G系統佈建與商轉。

雖然富邦預期此次的5G投資將採取階段式而非一次到位，但近兩年因4G LTE投資減緩而呈現衰退的電信業資本支出，可望隨著5G商轉後重返正成長軌道，並將於2022～2024年達到高峰，因此國內相關的5G供應鏈都可正向看待。

2019富邦投資論壇中，特別邀請了AI Labs執行秘書林雅萍分享了人機介面帶來的創新應用、AI在金融的應用場景的看法，並邀請政大助理教授曲建仲博士剖析5G行動通訊的技術與特色以及物聯網IoT的應用；今年以來台股受惠資金行情持續在高盤趨震盪，因此特別力邀先探周刊社長謝金河出席演講，為台股的下半年把脈。

在香港及東京，除了欣興（3037）、啟碁等台灣5G供應鏈公司之外，也有台達電、英業達、美律等共10多家優質公司共同參與富邦的海外論壇。

富邦證券表示，在AI及5G議題的吸引下，預估有較往年更多投資法人機構出席今年的論壇。